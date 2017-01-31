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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Ротерхэм
Ноттингем Форест - Ротерхэм: обзор матча 31 января 2017
Ноттингем Форест
31.01.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 0
Завершен
Ротерхэм
50'
Б. Ассомбалонга (П)
71'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Ротерхэм
Желтая карточка
Д. Хоббс
90'
+1
Замена
А. Веллиос
️️️️
Б. Ассомбалонга
88'
83'
Желтая карточка
Д. Мэтток
82'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Э. Форд
Замена
М. Кэш
️️️️
Д. Уорд
82'
Замена
М. Карайол
️️️️
Б. Бреретон
76'
75'
Замена
Д. Ньюэлл
️️️️
Р. Смолвуд
ГОЛ! 2:0!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Д. Уорд
71'
60'
Желтая карточка
У. Волкс
58'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Т. Адейеми
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Ассомбалонга
50'
36'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
26'
Желтая карточка
Д. Тейлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Джейми Уорд
ПП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ротерхэм
12
Ричард О'Доннелл
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
7
Энтони Форд
ПП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
19
Скотт Аллан
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
20
Декстер Блэксток
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Хендерсон
15
Пинильос
28
Мансьенн
2
Личай
14
Хоббс
13
Фокс
23
Осборн
8
Воган
16
Уорд
22
Бреретон
27
Ассомбалонга
4-1-4-1
12
О'Доннелл
12
Келли
6
Аджайи
6
Вуд
3
Мэтток
21
Смолвуд
7
Форд
15
Адейеми
28
Тейлор
6
Волкс
25
Уорд
22
Бреретон
29
Карайол
29
Карайол
22
Бреретон
16
Уорд
2
Кэш
2
Кэш
16
Уорд
27
Ассомбалонга
27
Веллиос
27
Веллиос
27
Ассомбалонга
15
Адейеми
12
Йетс
12
Йетс
15
Адейеми
7
Форд
20
Блэксток
20
Блэксток
7
Форд
21
Смолвуд
11
Ньюэлл
11
Ньюэлл
21
Смолвуд
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ротерхэм
88
Владимир Стойкович
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
19
Скотт Аллан
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
19
Скотт Аллан
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ноттингем Форест - Ротерхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Сити Граунд
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