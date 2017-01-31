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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Лестер
Бернли - Лестер: обзор матча 31 января 2017
Бернли
31.01.2017, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Лестер
87'
С. Воукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Лестер
Замена
Д. Тарковски
️️️️
Д. Хендрик
89'
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
87'
Замена
С. Воукс
️️️️
Э. Барнс
79'
77'
Замена
С. Оказаки
️️️️
М. Олбрайтон
67'
Замена
А. Муса
️️️️
Д. Грей
Желтая карточка
М. Лоутон
43'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
С. Дефур
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
21
Джордж Бойд
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
16
Стивен Дефур
ПП
45
Андре Грэй
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-5-2
22
Хитон
15
Ми
5
Кин
38
Лоутон
21
Бойд
3
Уорд
8
Бартон
29
Хендрик
16
Дефур
35
Барнс
45
Грэй
4-3-2-1
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
4
Ндиди
26
Марез
10
Грей
9
Варди
29
Хендрик
6
Тарковски
6
Тарковски
29
Хендрик
16
Дефур
37
Эрфилд
37
Эрфилд
16
Дефур
35
Барнс
19
Воукс
19
Воукс
35
Барнс
10
Грей
7
Муса
7
Муса
10
Грей
11
Олбрайтон
30
Оказаки
30
Оказаки
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Бернли
Лестер
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Фабио Челестини
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Бернли - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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