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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Кристал Пэлас
Борнмут - Кристал Пэлас: обзор матча 31 января 2017
Борнмут
31.01.2017, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
47'
С. Данн
90'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Кристал Пэлас
90'
Желтая карточка
К. Бентеке
90'
Желтая карточка
Д. Делэйни
90'
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Панчеон
90'
ГОЛ! 0:2!
К. Бентеке
85'
Желтая карточка
Э. Таунсенд
76'
Замена
Д. Ледли
️️️️
Й. Кабай
75'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Д. МакАртур
Замена
Г. Артер
️️️️
Б. Смит
68'
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Станислас
61'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Б. Афобе
61'
53'
Желтая карточка
Д. Уорд
47'
ГОЛ! 0:1!
С. Данн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЛП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ПП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-2-2-2
1
Боруц
14
Смит
15
Смит
2
Фрэнсис
27
Кук
10
Уилшир
16
Сурман
10
Фрейзер
19
Станислас
7
Кинг
23
Афобе
3-2-3-1-1
13
Хеннесси
5
Томкинс
17
Делэйни
24
Данн
25
Уорд
15
ван Анхолт
29
Кабай
11
МакАртур
40
Панчеон
10
Заа
20
Бентеке
14
Смит
31
Артер
31
Артер
14
Смит
19
Станислас
33
Айб
33
Айб
19
Станислас
23
Афобе
13
Уилсон
13
Уилсон
23
Афобе
29
Кабай
16
Ледли
16
Ледли
29
Кабай
40
Панчеон
20
Фламини
20
Фламини
40
Панчеон
11
МакАртур
25
Таунсенд
25
Таунсенд
11
МакАртур
Остались в запасе
Борнмут
Кристал Пэлас
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Борнмут - Кристал Пэлас
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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