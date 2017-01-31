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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 31 января 2017
Интер
31.01.2017, вторник, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Лацио
84'
М. Брозович
20'
Ф. Андерсон
56'
Л. Билья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Лацио
Желтая карточка
Г. Медель
90'
ГОЛ! 1:2!
М. Брозович
84'
79'
Желтая карточка
Патрик
78'
Замена
Уоллес
️️️️
А. Мургиа
76'
Вторая желтая
Ш. Раду
75'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
С. Лулич
74'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
Г. Медель
️️️️
К. Ансальди
58'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Билья
Красная карточка
Ж. Миранда
54'
52'
Желтая карточка
М. Пароло
45'
Желтая карточка
С. Лулич
45'
Желтая карточка
Ш. Раду
Замена
М. Икарди
️️️️
Р. Паласио
45'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Э. Банега
45'
44'
Желтая карточка
У. Худт
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
14
Ансальди
13
Миранда
24
Мурильо
33
Д'Амброзио
77
Брозович
11
Банега
19
Кондогбиа
87
Кандрева
5
Перишич
8
Паласио
4-3-1-1
11
Мургиа
6
де Врей
4
Патрик
26
Раду
29
Худт
16
Пароло
6
Билья
19
Лулич
7
Андерсон
9
Иммобиле
14
Ансальди
17
Медель
17
Медель
14
Ансальди
11
Банега
23
Мариу
23
Мариу
11
Банега
8
Паласио
9
Икарди
9
Икарди
8
Паласио
11
Мургиа
13
Уоллес
13
Уоллес
11
Мургиа
19
Лулич
94
Лукаку
94
Лукаку
19
Лулич
7
Андерсон
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
Остались в запасе
Интер
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Интер - Лацио
2
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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