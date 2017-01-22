декабрь 2016
январь 2017
Турция. Суперлига (2016/2017), 18 тур
22 января, воскресенье
13:30
Матч завершен
22 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
22 января, воскресенье
19:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2016/2017), 22 тур
22 января, воскресенье
18:00
Матч завершен
Испания. Примера (2016/2017), 19 тур
22 января, воскресенье
20:30
Матч завершен
Италия. Серия А (2016/2017), 21 тур
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 19 тур
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 22 тур
Греция. Суперлига (2016/2017), 17 тур
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 22 тур
Франция. Лига 1 (2016/2017), 21 тур
Германия. Бундеслига (2016/2017), 17 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 18 тур
22 января, воскресенье
21:00
Матч завершен
22 января, воскресенье
23:15
Матч завершен
Кубок африканских наций 2017, 3 тур, группа A
22 января, воскресенье
22:00
Матч завершен