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    Расписание матчей 22-01-2017

    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2016/2017), 18 тур
    22 января, воскресенье
    13:30
    Османлыспор
    1:2
    Антальяспор
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    16:00
    Касымпаша
    0:1
    Трабзонспор
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    19:00
    Фенербахче
    1:0
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 22 тур
    22 января, воскресенье
    14:00
    Леванте
    1:0
    Нумансия
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    18:00
    Реус Депортиу
    1:1
    Мальорка
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    20:00
    Хетафе
    1:1
    Мирандес
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    20:00
    Жирона
    2:0
    Севилья
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    22:00
    Кадис
    1:0
    Альмерия
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 19 тур
    22 января, воскресенье
    14:00
    Осасуна
    3:4
    Севилья
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    18:15
    Атлетик
    2:2
    Атлетико
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    20:30
    Бетис
    0:0
    Спортинг
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    20:30
    Реал Сосьедад
    1:0
    Сельта
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    22:45
    Эйбар
    0:4
    Барселона
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 21 тур
    22 января, воскресенье
    14:30
    Ювентус
    2:0
    Лацио
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    17:00
    Болонья
    2:0
    Торино
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    2:2
    Кротоне
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    17:00
    Пескара
    1:3
    Сассуоло
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    17:00
    Эмполи
    1:0
    Удинезе
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    17:00
    Палермо
    0:1
    Интер
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    20:00
    Аталанта
    1:0
    Сампдория
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    22:45
    Рома
    1:0
    Кальяри
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 19 тур
    22 января, воскресенье
    14:30
    Утрехт
    0:1
    Аякс
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    16:30
    НЕК
    2:0
    Рода
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    16:30
    Экселсиор
    1:1
    Гоу Эхед Иглс
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    18:45
    ПСВ
    4:3
    Херенвен
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 22 тур
    22 января, воскресенье
    15:00
    Саутгемптон
    3:0
    Лестер
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    17:15
    Арсенал
    2:1
    Бернли
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    19:30
    Челси
    2:0
    Халл Сити
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 17 тур
    22 января, воскресенье
    16:00
    АЕК
    2:0
    Астерас
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    18:15
    Ларисса
    0:0
    Платаниас
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    18:15
    Левадиакос
    1:1
    Атромитос
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    20:30
    Керкира
    1:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 22 тур
    22 января, воскресенье
    16:30
    Стандард
    0:3
    Брюгге
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    20:00
    Андерлехт
    3:1
    Сент-Труйден
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    22:00
    Мехелен
    1:2
    Вестерло
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 21 тур
    22 января, воскресенье
    17:00
    Монако
    4:0
    Лорьян
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    19:00
    Сент-Этьен
    2:1
    Анжер
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    23:00
    Лион
    3:1
    Марсель
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 17 тур
    22 января, воскресенье
    17:30
    Байер
    3:1
    Герта
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    19:30
    Майнц
    0:0
    Кельн
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 18 тур
    22 января, воскресенье
    19:00
    Фейренсе
    1:0
    Эшторил
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    19:00
    Бенфика
    4:0
    Тондела
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    21:00
    Белененсеш
    1:2
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    23:15
    Брага
    1:2
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2017, 3 тур, группа A
    22 января, воскресенье
    22:00
    Камерун
    0:0
    Габон
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    22:00
    Гвинея-Бисау
    0:2
    Буркина-Фасо
    Матч завершен
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