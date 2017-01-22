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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Торино
Болонья - Торино: обзор матча 22 января 2017
Болонья
22.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Торино
43'
Б. Джемаили
83'
Б. Джемаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Торино
Замена
Л. Риццо
️️️️
Л. Крейчи
88'
ГОЛ! 2:0!
Б. Джемаили
Пас отдал
Г. Донса
83'
79'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
М. Бенасси
Замена
Г. Донса
️️️️
А. Надь
78'
76'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
Замена
С. Верди
️️️️
Ф. Ди Франческо
72'
66'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
М. Вальдифиори
Желтая карточка
М. Дестро
63'
45'
+2
Желтая карточка
М. Бенасси
45'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Д. Дзаппакоста
ГОЛ! 1:0!
Б. Джемаили
Пас отдал
Л. Крейчи
43'
Желтая карточка
Б. Джемаили
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-1-2-1-2
83
Миранте
25
Масина
6
Оиконому
22
Майетта
17
Крафт
5
Пульгар
21
Джемаили
6
Надь
29
Ди Франческо
7
Крейчи
21
Дестро
4-3-2-1
1
Харт
77
Дзаппакоста
24
Моретти
13
Россеттини
3
Баррека
24
Бенасси
16
Вальдифиори
33
Базелли
44
Фальке
22
Льяич
15
Бойе
7
Крейчи
14
Риццо
14
Риццо
7
Крейчи
6
Надь
30
Донса
30
Донса
6
Надь
29
Ди Франческо
90
Верди
90
Верди
29
Ди Франческо
77
Дзаппакоста
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
77
Дзаппакоста
16
Вальдифиори
11
Итурбе
11
Итурбе
16
Вальдифиори
24
Бенасси
77
Мартинес
77
Мартинес
24
Бенасси
Остались в запасе
Болонья
Торино
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Болонья - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Герзини
(Генуя)
Стадион:
Ренато ДальАра
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