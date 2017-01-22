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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Интер
Палермо - Интер: обзор матча 22 января 2017
Палермо
22.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 1
Завершен
Интер
65'
Ж. Мариу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Интер
Вторая желтая
А. Гацци
90'
+5
Желтая карточка
Р. Квайсон
90'
+1
Желтая карточка
А. Диаманти
83'
82'
Замена
Д. Сантон
️️️️
А. Кандрева
Замена
И. Чочев
️️️️
М. Яяло
81'
79'
Вторая желтая
К. Ансальди
Желтая карточка
Н. Балог
79'
Замена
А. Диаманти
️️️️
А. Рисполи
78'
77'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
И. Перишич
Замена
Н. Балог
️️️️
Б. Энрике
72'
65'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мариу
Пас отдал
А. Кандрева
Желтая карточка
А. Гацци
63'
55'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Э. Банега
Желтая карточка
Э. Гольданига
43'
36'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
22'
Желтая карточка
К. Ансальди
Желтая карточка
И. Несторовски
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЛП
25
Бруно Энрике
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
14
Алессандро Гацци
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Палермо
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Александар Трайковски
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
9
Стефан Сильва
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
3-4-1-2
1
Посавец
21
Гонсалес
15
Сионек
18
Гольданига
3
Пеццелла
25
Энрике
18
Яяло
3
Рисполи
14
Гацци
90
Несторовски
19
Квайсон
4-1-3-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
24
Мурильо
13
Миранда
14
Ансальди
77
Брозович
87
Кандрева
21
Гальярдини
11
Банега
5
Перишич
9
Икарди
18
Яяло
18
Чочев
18
Чочев
18
Яяло
3
Рисполи
23
Диаманти
23
Диаманти
3
Рисполи
25
Энрике
22
Балог
22
Балог
25
Энрике
87
Кандрева
18
Сантон
18
Сантон
87
Кандрева
5
Перишич
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
5
Перишич
11
Банега
23
Мариу
23
Мариу
11
Банега
Остались в запасе
Палермо
Интер
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Александар Трайковски
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
9
Стефан Сильва
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Александар Трайковски
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
9
Стефан Сильва
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Палермо - Интер
6
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Ренцо Барбера
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