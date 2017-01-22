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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Анжер
Сент-Этьен - Анжер: обзор матча 22 января 2017
Сент-Этьен
22.01.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 1
Завершен
Анжер
51'
А. Бамба (АГ)
75'
Л. Перрен
17'
М. Павлович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Анжер
Замена
Ф. Погба
️️️️
К. Монне-Паке
87'
86'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
К. Берижо
78'
Замена
Д. Нвакаеме
️️️️
Б. Сантамария
ГОЛ! 2:1!
Л. Перрен
75'
Замена
А. Норден
️️️️
А. Кейта
68'
68'
Замена
М. Жан Тарат
️️️️
П. Капелле
Желтая карточка
П. Полома
66'
51'
Желтая карточка
И. Траоре
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Бамба
51'
45'
Желтая карточка
П. Капелле
Замена
Н. Ру
️️️️
Ж. Верету
45'
Желтая карточка
Ж. Верету
44'
23'
Желтая карточка
А. Бамба
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Павлович
Пас отдал
К. Берижо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
32
Амиду Кейта
ВР
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЛФ
17
Ромен Амума
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Феребори Доре
ЛФ
9
Кевин Берижо
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Сент-Этьен
42
Антони Месонньяль
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
11
Диксон Нвакаеме
ЦФ
4-1-2-2
32
Кейта
24
Малку
39
Полома
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
10
Селнаэс
18
Лемуан
17
Верету
22
Монне-Паке
17
Амума
3-3-2-2
1
Петрич
8
Траоре
29
Томас
4
Павлович
25
Бамба
7
Сантамария
15
Мансе
6
Мангани
15
Капелле
9
Берижо
27
Доре
32
Кейта
70
Норден
70
Норден
32
Кейта
22
Монне-Паке
19
Погба
19
Погба
22
Монне-Паке
17
Верету
26
Ру
26
Ру
17
Верету
9
Берижо
29
Тайт
29
Тайт
9
Берижо
7
Сантамария
11
Нвакаеме
11
Нвакаеме
7
Сантамария
15
Капелле
19
Тарат
19
Тарат
15
Капелле
Остались в запасе
Сент-Этьен
Анжер
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
42
Антони Месонньяль
ВР
6
Брайан Дабо
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
9
Йоанн Висса
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
42
Антони Месонньяль
ВР
6
Брайан Дабо
ЦП
Остались в запасе
9
Йоанн Висса
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Сент-Этьен - Анжер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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