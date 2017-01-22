Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Герта
Байер - Герта: обзор матча 22 января 2017
Байер
22.01.2017, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Герта
12'
О. Топрак
36'
Х. Чалханоглу (П)
88'
Х. Чалханоглу
44'
В. Штокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Герта
ГОЛ! 3:1!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
К. Кампль
88'
87'
Замена
С. Аллагуи
️️️️
П. Скьельбред
Замена
К. Хаверц
️️️️
К. Беллараби
84'
82'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
В. Дарида
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Ю. Брандт
75'
66'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
А. Эссвайн
55'
Желтая карточка
В. Штокер
53'
Желтая карточка
В. Ибишевич
44'
ГОЛ! 2:1!
В. Штокер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Чалханоглу
36'
ГОЛ! 1:0!
О. Топрак
Пас отдал
Чичарито
12'
Замена
Д. Та
️️️️
А. Драгович
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
16
Владимир Дарида
АП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лено
18
Венделл
15
Драгович
21
Топрак
39
Хенрикс
14
Баумгартлингер
20
Чалханоглу
44
Кампль
8
Брандт
38
Беллараби
14
Чичарито
3-2-3-1-1
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Штарк
25
Брукс
22
Пекарик
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
14
Штокер
35
Эссвайн
16
Дарида
11
Ибишевич
15
Драгович
4
Та
4
Та
15
Драгович
8
Брандт
14
Мехмеди
14
Мехмеди
8
Брандт
38
Беллараби
29
Хаверц
29
Хаверц
38
Беллараби
35
Эссвайн
78
Харагучи
78
Харагучи
35
Эссвайн
16
Дарида
20
Шибер
20
Шибер
16
Дарида
5
Скьельбред
9
Аллагуи
9
Аллагуи
5
Скьельбред
Остались в запасе
Байер
Герта
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Байер - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Байер
Герта
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+