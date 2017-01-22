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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Удинезе
Эмполи - Удинезе: обзор матча 22 января 2017
Эмполи
22.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
82'
Л. Мчедлидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Удинезе
87'
Желтая карточка
С. Кумс
85'
Замена
Ридер
️️️️
Я. Янкто
ГОЛ! 1:0!
Л. Мчедлидзе
Пас отдал
Ф. Везели
82'
Замена
М. Тиам
️️️️
М. Маккароне
78'
Желтая карточка
А. Тельо
77'
Замена
А. Тельо
️️️️
М. Пуччарелли
72'
63'
Желтая карточка
Самир
63'
Замена
С. Кумс
️️️️
Э. Халлфредссон
Замена
Ф. Везели
️️️️
В. Лорини
56'
55'
Замена
С. Перица
️️️️
Д. Сапата
Желтая карточка
А. Коста
48'
Желтая карточка
М. Паскуаль
45'
Желтая карточка
Д. Беллуски
40'
32'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
27'
Желтая карточка
Я. Янкто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
АП
33
Раде Крунич
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
42
Секо Фофана
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ПП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Родриго Де Пауль
РФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-2-1-2
11
Кроче
21
Паскуаль
21
Коста
55
Беллуски
16
Лорини
10
Бюхель
33
Крунич
20
Пуччарелли
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
4-3-3
1
Карнезис
19
Фараони
33
Самир
27
Фелипе
5
Данило
20
Халлфредссон
42
Фофана
21
Янкто
7
Де Пауль
91
Сапата
77
Теро
16
Лорини
34
Везели
34
Везели
16
Лорини
20
Пуччарелли
70
Тельо
70
Тельо
20
Пуччарелли
7
Маккароне
9
Тиам
9
Тиам
7
Маккароне
20
Халлфредссон
24
Кумс
24
Кумс
20
Халлфредссон
91
Сапата
18
Перица
18
Перица
91
Сапата
21
Янкто
10
Ридер
10
Ридер
21
Янкто
Остались в запасе
Эмполи
Удинезе
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Эмполи - Удинезе
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Карло Кастеллани
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