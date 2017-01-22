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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лорьян
Монако - Лорьян: обзор матча 22 января 2017
Монако
22.01.2017, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 21 тур
4 : 0
Завершен
Лорьян
24'
Г. Бочилия
28'
Г. Бочилия
37'
В. Жермен
59'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лорьян
Желтая карточка
Д. Сидибе
90'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
В. Жермен
74'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Т. Бакайоко
69'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Б. Силва
64'
ГОЛ! 4:0!
В. Жермен
Пас отдал
Д. Сидибе
59'
45'
Замена
В. Меслуб
️️️️
Кафу
45'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Д. Кабо
45'
Замена
В. Меслуб
️️️️
В. Лаутоа
ГОЛ! 3:0!
В. Жермен
37'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бочилия
Пас отдал
Б. Силва
28'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бочилия
24'
11'
Желтая карточка
В. Лаутоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
6
Весли Лаутоа
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
19
Джимми Кабо
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
21
Мохамед Мара
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
4-2-1-1-2
1
Субашич
23
Менди
21
Жемерсон
15
Глик
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Бакайоко
21
Бочилия
20
Силва
9
Фалькао
98
Жермен
4-3-2-1
23
Леком
31
Морейра
14
Пейберне
13
Сиани
25
Ле Гофф
7
Мвуэмба
6
Лаутоа
88
Кафу
19
Кабо
12
Марво
20
Уорис
20
Силва
18
Лемар
18
Лемар
20
Силва
8
Бакайоко
8
Моутинью
8
Моутинью
8
Бакайоко
98
Жермен
10
Мбаппе
10
Мбаппе
98
Жермен
19
Кабо
12
Филиппото
12
Филиппото
19
Кабо
6
Лаутоа
17
Меслуб
17
Меслуб
6
Лаутоа
Остались в запасе
Монако
Лорьян
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
21
Мохамед Мара
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
21
Мохамед Мара
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Монако - Лорьян
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Луи II
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