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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Тондела
Бенфика - Тондела: обзор матча 22 января 2017
Бенфика
22.01.2017, воскресенье, 19:00
Португалия. Примейра, 18 тур
4 : 0
Завершен
Тондела
59'
Пицци
76'
Пицци
84'
Рафа
90'
Жонас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Тондела
90'
Вторая желтая
Пика
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Жонас
90'
Замена
Г. Селис
️️️️
Пицци
86'
ГОЛ! 3:0!
Рафа
84'
ГОЛ! 2:0!
Пицци
76'
Замена
Рафа
️️️️
К. Митроглу
70'
61'
Желтая карточка
Пика
ГОЛ! 1:0!
Пицци
59'
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Ф. Серви
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
21
Пицци
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Тондела
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Пика
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
27
Бруну Монтейру
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
28
Вагнер
ЦФ
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
33
Жардел
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
11
Гильермо Селис
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
27
Рафа
ЦФ
Тондела
41
Элдер Тавареш
ЦП
3-2-1-3
31
Эдерсон
34
Алмейда
4
Луизао
27
Семеду
14
Живкович
22
Самарис
21
Пицци
10
Серви
17
Жонас
11
Митроглу
2-1-1-1
14
Рамос
3
Пика
4
Кака
27
Монтейру
20
Кардозу
28
Вагнер
10
Серви
11
Сальвио
11
Сальвио
10
Серви
21
Пицци
11
Селис
11
Селис
21
Пицци
11
Митроглу
27
Рафа
27
Рафа
11
Митроглу
Остались в запасе
Бенфика
Тондела
20
Жулио Сезар
ВР
33
Жардел
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Марку Силва
41
Элдер Тавареш
ЦП
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
33
Жардел
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
Остались в запасе
41
Элдер Тавареш
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Бенфика - Тондела
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
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