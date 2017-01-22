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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Атлетико
Атлетик - Атлетико: обзор матча 22 января 2017
Атлетик
22.01.2017, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
42'
И. Леке
56'
О. де Маркос
3'
Коке
80'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Атлетико
90'
+3
Желтая карточка
Х. Хименес
Замена
М. Рико
️️️️
А. Итурраспе
89'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
83'
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Муньяин
83'
80'
ГОЛ! 2:2!
А. Гризманн
Пас отдал
Ф. Торрес
65'
Замена
А. Корреа
️️️️
К. Гамейро
65'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Я. Карраско
64'
Желтая карточка
Я. Карраско
Желтая карточка
А. Итурраспе
63'
58'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Габи
ГОЛ! 2:1!
О. де Маркос
Пас отдал
Р. Гарсия
56'
47'
Желтая карточка
Габи
ГОЛ! 1:1!
И. Леке
Пас отдал
И. Уильямс
42'
Желтая карточка
И. Уильямс
36'
3'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Пас отдал
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ирайсос
18
де Маркос
2
Боведа
14
Ляпорт
18
Баленсиага
15
Леке
8
Итурраспе
12
Сан Хосе
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
4-3-1-2
13
Мойя
24
Врсалько
2
Годин
20
Хименес
16
Луис
14
Габи
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
9
Гамейро
7
Гризманн
8
Итурраспе
17
Рико
17
Рико
8
Итурраспе
10
Муньяин
14
Сусаета
14
Сусаета
10
Муньяин
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
10
Карраско
10
Гайтан
10
Гайтан
10
Карраско
9
Гамейро
10
Корреа
10
Корреа
9
Гамейро
14
Габи
9
Торрес
9
Торрес
14
Габи
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
1
Унаи Симон
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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