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Расписание матчей
Кубок Африки
Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо
Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо: обзор матча 22 января 2017
Гвинея-Бисау
22.01.2017, воскресенье, 22:00
Кубок африканских наций, группа A, 3 тур
0 : 2
Завершен
Буркина-Фасо
12'
Рудинилсон (АГ)
58'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо
Желтая карточка
Х. Соареш
80'
78'
Замена
Буба
️️️️
Б. Траоре
Замена
Альдаир
️️️️
Ф. Жуниор
75'
67'
Замена
Б. Туре
️️️️
А. Траоре
Замена
А. Камара
️️️️
Пикети
65'
Замена
С. Камара
️️️️
Н. Соареш
63'
59'
Замена
С. Баяла
️️️️
А. Бансе
58'
ГОЛ! 0:2!
Б. Траоре
Пас отдал
П. Накулма
45'
+1
Желтая карточка
Ш. Каборе
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Рудинилсон
7'
Желтая карточка
А. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвинея-Бисау
1
Жонас Мендеш
ВР
8
Франсиско Жуниор
ВР
4
Томас Дабо
ЦЗ
14
Хуари Соареш
ЦЗ
5
Рудинилсон
ЦЗ
22
Мамаду
ЦЗ
7
Зезинью
АП
11
Нани Соареш
ПП
7
Тони Силва
ЦФ
18
Пикети
ЦФ
13
Фредерик Менди
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
4
Бакари Коне
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
20
Якуба Кулибали
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
18
Шарль Каборе
ОП
10
Ален Траоре
АП
8
Абду Траоре
ПП
10
Бертран Траоре
ПВ
7
Прейсе Накулма
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Гвинея-Бисау
12
Папа Мбайе
ВР
23
Руй Дабо
ВР
16
Агостиньо Соареш
ЦЗ
6
Эридсон
ЦЗ
2
Эммануэль Менди
ЦЗ
3
Сана Камара
ЦП
10
Бокунджи Ка
ЦП
20
Идрисса Камара
ЦФ
18
Жоау Мариу
ЦФ
9
Абель Камара
ЦФ
17
Сами
ЦФ
21
Альдаир
ЦФ
Буркина-Фасо
1
Абубакар Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
3
Иссуф Паро
ЦЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
24
Адама Гира
ЦП
6
Буба
ЦП
22
Блати Туре
ЦП
9
Бану Диавара
ЦФ
21
Сирил Баяла
ЦФ
4-1-1-3
1
Мендеш
4
Дабо
5
Рудинилсон
22
Мамаду
14
Соареш
11
Соареш
7
Зезинью
13
Менди
18
Пикети
7
Силва
4-1-1-2-2
16
Коффи
14
Дайо
20
Кулибали
25
Яго
4
Коне
18
Каборе
8
Траоре
10
Траоре
10
Траоре
15
Бансе
7
Накулма
18
Пикети
9
Камара
9
Камара
18
Пикети
11
Соареш
3
Камара
3
Камара
11
Соареш
8
Жуниор
21
Альдаир
21
Альдаир
8
Жуниор
10
Траоре
6
Буба
6
Буба
10
Траоре
10
Траоре
22
Туре
22
Туре
10
Траоре
15
Бансе
21
Баяла
21
Баяла
15
Бансе
Остались в запасе
Гвинея-Бисау
Буркина-Фасо
12
Папа Мбайе
ВР
16
Агостиньо Соареш
ЦЗ
20
Идрисса Камара
ЦФ
23
Руй Дабо
ВР
18
Жоау Мариу
ЦФ
6
Эридсон
ЦЗ
2
Эммануэль Менди
ЦЗ
10
Бокунджи Ка
ЦП
17
Сами
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
9
Бану Диавара
ЦФ
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
3
Иссуф Паро
ЦЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
1
Абубакар Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
24
Адама Гира
ЦП
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
12
Папа Мбайе
ВР
16
Агостиньо Соареш
ЦЗ
20
Идрисса Камара
ЦФ
23
Руй Дабо
ВР
18
Жоау Мариу
ЦФ
6
Эридсон
ЦЗ
2
Эммануэль Менди
ЦЗ
10
Бокунджи Ка
ЦП
17
Сами
ЦФ
Остались в запасе
9
Бану Диавара
ЦФ
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
3
Иссуф Паро
ЦЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
1
Абубакар Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
24
Адама Гира
ЦП
Главный тренер
Бакиро Канде
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Главный судья:
Тессема Бамлак
Стадион:
Стад де Франсвилль
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