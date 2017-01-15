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    Расписание матчей 15-01-2017

    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2016/2017), 17 тур
    15 января, воскресенье
    13:30
    Касымпаша
    3:0
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    16:00
    Газиантепспор
    0:3
    Антальяспор
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    19:00
    Фенербахче
    2:2
    Аданаспор
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 21 тур
    15 января, воскресенье
    14:00
    Хетафе
    1:1
    Мальорка
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    18:00
    Реус Депортиу
    1:0
    Альмерия
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    20:00
    Уэска
    0:2
    Леванте
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    20:00
    Луго
    1:0
    Алькоркон
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    22:00
    Жирона
    2:0
    Кордоба
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 18 тур
    15 января, воскресенье
    14:00
    Валенсия
    2:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    18:15
    Сельта
    1:0
    Алавес
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    20:30
    Гранада
    1:1
    Осасуна
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    20:30
    Спортинг
    2:3
    Эйбар
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    22:45
    Севилья
    2:1
    Реал
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 20 тур
    15 января, воскресенье
    14:30
    Кальяри
    4:1
    Дженоа
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    0:1
    Рома
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    17:00
    Лацио
    2:1
    Аталанта
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    17:00
    Наполи
    3:1
    Пескара
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    0:0
    Эмполи
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    17:00
    Сассуоло
    4:1
    Палермо
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    22:45
    Фиорентина
    2:1
    Ювентус
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 18 тур
    15 января, воскресенье
    14:30
    Рода
    0:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    16:30
    Витесс
    3:1
    Твенте
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    16:30
    Зволле
    1:3
    Аякс
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    18:45
    Виллем II
    0:1
    НЕК
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 11 тур
    15 января, воскресенье
    16:00
    Ксанти
    2:0
    ПАС
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    18:15
    Астерас
    4:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    18:15
    Атромитос
    1:2
    Паниониос
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    20:30
    Панатинаикос
    0:0
    АЕК
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 21 тур
    15 января, воскресенье
    16:30
    Эвертон
    4:0
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    19:00
    Манчестер Юнайтед
    1:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 20 тур
    15 января, воскресенье
    17:00
    Ницца
    0:0
    Метц
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    19:00
    Кан
    3:2
    Лион
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    23:00
    Марсель
    1:4
    Монако
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 17 тур
    15 января, воскресенье
    19:00
    Маритиму
    3:1
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    21:00
    Порту
    3:0
    Морейренcе
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    23:15
    Белененсеш
    1:0
    Риу Аве
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2017, 1 тур, группа B
    15 января, воскресенье
    19:00
    Алжир
    2:2
    Зимбабве
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    22:00
    Тунис
    0:2
    Сенегал
    Матч завершен
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