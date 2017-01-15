Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Твенте
Витесс - Твенте: обзор матча 15 января 2017
Витесс
15.01.2017, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 18 тур
3 : 1
Завершен
Твенте
13'
Л. Бэйкер
39'
Р. ван Вольфсвинкел
47'
М. Рашица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Твенте
Замена
М. Миазга
️️️️
М. Рашица
85'
Красная карточка
Л. Бэйкер
81'
Желтая карточка
К. Лирдам
77'
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Тигадуини
68'
ГОЛ! 3:0!
М. Рашица
47'
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Вольфсвинкел
39'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бэйкер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
89
Элой Ром
ВР
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Твенте
22
Ник Марсман
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
25
Пет Бийен
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
43
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Витесс
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
24
Жари Остервейк
ЦФ
4-3-1-1
89
Ром
15
Кройсвек
4
Кашия
4
ван дер Верфф
18
Лирдам
24
Тигадуини
21
Йейни
8
Бэйкер
7
Рашица
9
ван Вольфсвинкел
3-2-1-1
22
Марсман
2
Андерсен
25
Бийен
24
Трайковски
2
Тескер
5
тер Авест
23
ван дер Хейден
43
Целина
7
Рашица
3
Миазга
3
Миазга
7
Рашица
24
Тигадуини
7
ван Берген
7
ван Берген
24
Тигадуини
Остались в запасе
Витесс
Твенте
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
24
Жари Остервейк
ЦФ
16
Жоэль Дроммел
ВР
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Остались в запасе
24
Жари Остервейк
ЦФ
16
Жоэль Дроммел
ВР
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Витесс - Твенте
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
Новости команд
Все
Витесс
Твенте
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Линкольн» – «Твенте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Линкольн» – «Твенте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+