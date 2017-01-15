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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Аталанта
Лацио - Аталанта: обзор матча 15 января 2017
Лацио
15.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
45+1'
С. Милинкович-Савич
68'
Ч. Иммобиле (П)
21'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Аталанта
90'
+3
Желтая карточка
А. Грасси
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
89'
Желтая карточка
Л. Билья
87'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Ч. Иммобиле
86'
Замена
Уоллес
️️️️
Ф. Андерсон
82'
78'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Э. Жуканович
74'
Замена
А. Палоски
️️️️
Я. Куртич
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ч. Иммобиле
68'
Желтая карточка
С. Лулич
59'
55'
Желтая карточка
А. Конти
Замена
Патрик
️️️️
Л. Альберто
55'
ГОЛ! 1:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
С. Лулич
45'
+1
Желтая карточка
М. Пароло
43'
28'
Замена
А. Грасси
️️️️
А. Конко
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
23'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Петанья
Пас отдал
Р. Фройлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
27
Ясмин Куртич
АП
13
Андреа Конти
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Аталанта
22
Стефано Мацциини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Альберто Палоски
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
3-4-2-1
22
Маркетти
6
де Врей
15
Баштуш
26
Раду
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
6
Билья
7
Андерсон
18
Альберто
9
Иммобиле
3-2-2-1-2
1
Бериша
23
Кальдара
87
Жуканович
5
Масиелло
25
Конко
37
Спинаццола
13
Конти
8
Фройлер
27
Куртич
10
Гомес
37
Петанья
18
Альберто
4
Патрик
4
Патрик
18
Альберто
7
Андерсон
13
Уоллес
13
Уоллес
7
Андерсон
9
Иммобиле
20
Джорджевич
20
Джорджевич
9
Иммобиле
87
Жуканович
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
87
Жуканович
25
Конко
33
Грасси
33
Грасси
25
Конко
27
Куртич
9
Палоски
9
Палоски
27
Куртич
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Стефано Мацциини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефано Мацциини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Аталанта
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Олимпико
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