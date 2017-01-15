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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Пескара
Наполи - Пескара: обзор матча 15 января 2017
Наполи
15.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 1
Завершен
Пескара
47'
Л. Тонелли
49'
М. Гамшик
85'
Д. Мертенс
90+4'
Д. Капрари (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Пескара
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Капрари
Замена
К. Маджо
️️️️
И. Стринич
86'
ГОЛ! 3:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Аллан
85'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Л. Инсинье
80'
70'
Замена
А. Митрица
️️️️
В. Верре
70'
Замена
А. Черри
️️️️
А. Джилардино
Замена
Аллан
️️️️
П. Зелински
65'
64'
Замена
М. Форнасьер
️️️️
А. Бруно
54'
Желтая карточка
А. Биццарри
ГОЛ! 2:0!
М. Гамшик
Пас отдал
П. Зелински
49'
ГОЛ! 1:0!
Л. Тонелли
Пас отдал
Жоржиньо
47'
44'
Желтая карточка
А. Бенали
Желтая карточка
Л. Тонелли
43'
40'
Желтая карточка
А. Кода
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЛП
23
Алессандро Кресценци
ЛП
4
Бриан Кристанте
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
5
Алессандро Бруно
АП
50
Ахмад Бенали
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Игор Ласицки
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
25
Аллан
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
96
Марко Помпетти
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
23
Стринич
26
Тонелли
39
Альбиоль
4
Хюсай
17
Гамшик
21
Жоржиньо
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
2-5-1-2
1
Биццарри
13
Жупарич
35
Кода
50
Бенали
26
Верре
4
Кристанте
20
Мемушай
23
Кресценци
5
Бруно
19
Джилардино
10
Капрари
7
Зелински
25
Аллан
25
Аллан
7
Зелински
10
Инсинье
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Инсинье
23
Стринич
11
Маджо
11
Маджо
23
Стринич
5
Бруно
44
Форнасьер
44
Форнасьер
5
Бруно
26
Верре
28
Митрица
28
Митрица
26
Верре
19
Джилардино
9
Черри
9
Черри
19
Джилардино
Остались в запасе
Наполи
Пескара
26
Игор Ласицки
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
96
Марко Помпетти
ЦП
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
11
Роберт Мурич
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Остались в запасе
26
Игор Ласицки
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
96
Марко Помпетти
ЦП
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
11
Роберт Мурич
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Массимо Оддо
Статистика матча Наполи - Пескара
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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