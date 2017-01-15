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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Лион
Кан - Лион: обзор матча 15 января 2017
Кан
15.01.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 20 тур
3 : 2
Завершен
Лион
8'
М. Корне (АГ)
29'
И. Сантини (П)
61'
И. Сантини
35'
А. Ляказетт (П)
45'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Лион
87'
Желтая карточка
М. Рыбус
Желтая карточка
Э. Базиль
84'
Замена
Э. Базиль
️️️️
Я. Карамо
74'
73'
Замена
С. Дардер
️️️️
М. Вальбуэна
73'
Замена
М. Рыбус
️️️️
Ж. Морель
ГОЛ! 3:2!
И. Сантини
Пас отдал
Я. Карамо
61'
48'
Желтая карточка
Н. Фекир
45'
ГОЛ! 2:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
М. Корне
Желтая карточка
И. Сантини
41'
40'
Замена
Л. Тусар
️️️️
М. Дьякаби
39'
Желтая карточка
М. Дьякаби
35'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Ляказетт
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Сантини
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Корне
8'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Реми Веркутр
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
23
Ронни Роделен
ЛП
14
Янн Карамо
ЛВ
11
Винсен Бесса
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Набиль Фекир
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Папе Сане
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
2-5-1-1
5
Яхья
3
Да Силва
24
Жилберт
23
Роделен
22
Делаплас
25
Фере
18
Адеоти
11
Бесса
14
Карамо
18
Сантини
4-1-1-3-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Янга-Мбива
21
Морель
4
Дьякаби
25
Гоналон
8
Толиссо
28
Вальбуэна
10
Фекир
70
Корне
91
Ляказетт
14
Карамо
20
Базиль
20
Базиль
14
Карамо
21
Морель
31
Рыбус
31
Рыбус
21
Морель
4
Дьякаби
29
Тусар
29
Тусар
4
Дьякаби
28
Вальбуэна
10
Дардер
10
Дардер
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Кан
Лион
22
Папе Сане
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Патрис Гаранде
16
Матье Горжелен
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
22
Папе Сане
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Кан - Лион
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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