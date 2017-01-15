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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Хетафе - Мальорка
Хетафе - Мальорка: обзор матча 15 января 2017
Хетафе
15.01.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Сегунда, 21 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
82'
Х. Молина (П)
12'
А. Гарсия (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Мальорка
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Молина
82'
80'
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Ф. Портильо
66'
55'
Желтая карточка
А. Раильо
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Гарсия
Начало матча
Статистика матча Хетафе - Мальорка
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Мальорка
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
- : -
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
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