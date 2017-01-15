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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 15 января 2017
Манчестер Юнайтед
15.01.2017, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
84'
З. Ибрагимович
27'
Д. Милнер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
90'
+1
Желтая карточка
Р. Фирмино
Желтая карточка
А. Эррера
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Л. Валенсия
84'
Замена
М. Феллайни
️️️️
М. Дармиан
76'
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Марсьяль
65'
62'
Желтая карточка
Д. Вейналдум
61'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Ориги
Замена
У. Руни
️️️️
М. Кэррик
46'
31'
Желтая карточка
Д. Ловрен
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Милнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
36
Маттео Дармиан
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛВ
16
Майкл Кэррик
(К)
ОП
21
Андер Эррера
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
14
Ови Эджария
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-2-2-1-1
43
Де Хеа
36
Дармиан
5
Рохо
4
Джонс
25
Валенсия
16
Кэррик
21
Эррера
22
Мхитарян
8
Погба
9
Марсьяль
11
Ибрагимович
3-1-3-1-2
22
Миньоле
2
Александер-Арнольд
6
Ловрен
24
Клаван
23
Джан
20
Милнер
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Лаллана
9
Фирмино
27
Ориги
36
Дармиан
25
Феллайни
25
Феллайни
36
Дармиан
9
Марсьяль
64
Мата
64
Мата
9
Марсьяль
16
Кэррик
32
Руни
32
Руни
16
Кэррик
27
Ориги
11
Коутиньо
11
Коутиньо
27
Ориги
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч ТВ, МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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