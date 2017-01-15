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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Эйбар
Спортинг - Эйбар: обзор матча 15 января 2017
Спортинг
15.01.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
2 : 3
Завершен
Эйбар
9'
К. Кармона
58'
Н. Касес
4'
А. Гонсалес (П)
21'
П. Леон
23'
А. Луна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Эйбар
Желтая карточка
С. Альварес
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Бабен
90'
+2
74'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Т. Инуи
Замена
Р. Санчес
️️️️
К. Кастро
66'
65'
Замена
Ф. Рико
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ! 2:3!
Н. Касес
58'
Замена
Ж. Бабен
️️️️
Дуглас
55'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Инуи
Желтая карточка
К. Кармона
45'
+1
Замена
А. Афиф
️️️️
М. Гомес
45'
26'
Замена
Й. Родригес
️️️️
А. Риесго
23'
ГОЛ! 1:3!
А. Луна
21'
ГОЛ! 1:2!
П. Леон
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
15'
ГОЛ! 1:1!
К. Кармона
9'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
14
Карлос Кармона
ПП
16
Карлос Кастро
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
22
Рубен Санчес
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
4
Фран Рико
ПП
23
Нано Меса
ЦФ
3-4-1-2
25
Куэльяр
5
Дуглас
16
Кастельяно
45
Аморебиета
6
Альварес
18
Лопес Бланко
10
Касес
14
Кармона
16
Гомес
25
Вигуэра
16
Кастро
4-2-3-1
13
Риесго
2
Капа
15
дос Сантос
24
Лежен
13
Луна
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
14
Леон
8
Гонсалес
14
Инуи
9
Энрих
16
Кастро
22
Санчес
22
Санчес
16
Кастро
5
Дуглас
3
Бабен
3
Бабен
5
Дуглас
16
Гомес
30
Афиф
30
Афиф
16
Гомес
13
Риесго
13
Родригес
13
Родригес
13
Риесго
14
Инуи
7
Пенья
7
Пенья
14
Инуи
8
Гонсалес
4
Рико
4
Рико
8
Гонсалес
Остались в запасе
Спортинг
Эйбар
8
Виктор Родригес
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
12
Бебе
ЛВ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Спортинг - Эйбар
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эль Молинон
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