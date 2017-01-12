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    Расписание матчей 12-01-2017

    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Кубок (2016/2017), 1/8 финала, ответный матч
    12 января, четверг
    21:00
    Сельта
    2:1
    Валенсия
    Матч завершен
    12 января, четверг
    21:00
    Эйбар
    0:0
    Осасуна
    Матч завершен
    12 января, четверг
    23:15
    Севилья
    3:3
    Реал
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2016/2017), 1/8 финала
    12 января, четверг
    23:00
    Милан
    2:1
    Торино
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 26 тур
    12 января, четверг
    23:00
    Рединг
    0:1
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
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