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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эйбар - Осасуна
Эйбар - Осасуна: обзор матча 12 января 2017
Эйбар
12.01.2017, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эйбар - Осасуна
83'
Желтая карточка
Ойер
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Г. Эскаланте
77'
72'
Замена
Ойер
️️️️
Ф. Тьенса Нуньес
Желтая карточка
Г. Эскаланте
69'
63'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
К. Кодро
Замена
Д. Гарсия
️️️️
Ф. Рико
60'
42'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Н. Перес
Замена
П. Леон
️️️️
Д. Юнка
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
4
Фран Рико
ЛП
12
Бебе
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
9
Хайме
ЛП
35
Мигель Олавиде
ЦП
6
Фаусто Тьенса Нуньес
АП
21
Хави Аламо
ПП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Ойер
ОП
20
Иманол Гарсия
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
3-2-2-1-1
13
Риесго
7
Пенья
15
дос Сантос
6
Гальвез
17
Юнка
2
Капа
4
Рико
8
Эскаланте
12
Бебе
23
Меса
4-3-1-1
13
Перес
5
Гарсия
34
Бунюэль
30
Боннин
29
Фуэнтес
21
Аламо
35
Олавиде
9
Хайме
6
Тьенса Нуньес
19
Кодро
4
Рико
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
4
Рико
8
Эскаланте
8
Гонсалес
8
Гонсалес
8
Эскаланте
17
Юнка
14
Леон
14
Леон
17
Юнка
13
Перес
0
Фернандес
0
Фернандес
13
Перес
6
Тьенса Нуньес
6
Ойер
6
Ойер
6
Тьенса Нуньес
19
Кодро
97
Ривьер
97
Ривьер
19
Кодро
Остались в запасе
Эйбар
Осасуна
13
Йоель Родригес
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
18
Карлос Клер
ЛЗ
20
Иманол Гарсия
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
Остались в запасе
18
Карлос Клер
ЛЗ
20
Иманол Гарсия
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эйбар - Осасуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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