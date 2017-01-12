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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 12 января 2017
Рединг
12.01.2017, четверг, 23:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
28'
Д. Макки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+2
Замена
Б. Комли
️️️️
Д. Макки
Желтая карточка
Д. ван ден Берг
89'
87'
Желтая карточка
П. Вшолек
Желтая карточка
Л. Мур
85'
73'
Замена
К. Луалуа
️️️️
И. Силла
Замена
Я. Мейте
️️️️
Д. Свифт
73'
33'
Желтая карточка
Д. Макки
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Макки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
29
Янн Керморган
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
12
Джейми Макки
ЛФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Рединг
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
11
Яку Мейте
ЦП
8
Сандро Визер
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
25
Казенга Луалуа
ЛВ
41
Брендон Комли
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
2-5-1-2
26
Аль-Хабси
26
Мур
2
Гантер
4
Келли
7
Беренс
19
Уильямс
21
Обита
8
ван ден Берг
8
Свифт
12
МакКлири
29
Керморган
3-2-1-1-2
12
Смитис
5
Онуоха
6
Линч
24
Холл
2
Ферлонг
21
Бидуэлл
21
Луонго
22
Вшолек
26
Силла
12
Макки
8
Свифт
11
Мейте
11
Мейте
8
Свифт
26
Силла
25
Луалуа
25
Луалуа
26
Силла
12
Макки
41
Комли
41
Комли
12
Макки
Остались в запасе
Рединг
Куинз Парк Рейнджерс
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
8
Сандро Визер
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
7
Йени Нгбакото
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Майкл Доугти
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
8
Сандро Визер
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Майкл Доугти
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Мадейски
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