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    Расписание матчей 05-01-2017

    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Греция. Суперлига (2016/2017), 1 тур
    5 января, четверг
    16:00
    Паниониос
    1:1
    ПАС
    Матч завершен
    5 января, четверг
    20:30
    Платаниас
    1:0
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2016/2017), 1/8 финала, первый матч
    5 января, четверг
    23:15
    Атлетик
    2:1
    Барселона
    Матч завершен
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