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    Расписание матчей 18-12-2016

    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Клубный чемпионат мира 2016, Матч за 3-е место
    18 декабря, воскресенье
    10:00
    Америка
    2:2
    (3:4)п
    Атлетико Насьональ
    Матч завершен
    Клубный чемпионат мира 2016, Финал
    18 декабря, воскресенье
    13:30
    Реал
    4:2
    Касима
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 15 тур
    18 декабря, воскресенье
    13:30
    Газиантепспор
    1:2
    Ризеспор
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    13:30
    Карабюкспор
    1:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    16:00
    Аданаспор
    2:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    19:00
    Аланьяспор
    0:0
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    19:00
    Османлыспор
    2:2
    Галатасарай
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 17 тур
    18 декабря, воскресенье
    14:30
    Сассуоло
    0:1
    Интер
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    17:00
    Кьево
    2:1
    Сампдория
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    17:00
    Наполи
    5:3
    Торино
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    17:00
    Пескара
    0:3
    Болонья
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    2:0
    Кротоне
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    22:45
    Дженоа
    3:4
    Палермо
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    22:45
    Лацио
    3:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 17 тур
    18 декабря, воскресенье
    14:30
    Экселсиор
    2:2
    НЕК
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    16:30
    АДО Ден Хааг
    1:0
    Спарта
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    16:30
    Хераклес
    3:0
    Зволле
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    16:30
    Гронинген
    1:1
    Гоу Эхед Иглс
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    18:45
    Аякс
    1:1
    ПСВ
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 22 тур
    18 декабря, воскресенье
    15:00
    Куинз Парк Рейнджерс
    0:1
    Астон Вилла
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 15 тур
    18 декабря, воскресенье
    16:00
    Олимпиакос
    3:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    18:15
    Ираклис
    1:1
    Астерас
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    18:15
    Левадиакос
    1:4
    Паниониос
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    20:30
    Ларисса
    0:0
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 19 тур
    18 декабря, воскресенье
    16:30
    Генк
    2:2
    Стандард
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    20:00
    Брюгге
    5:1
    Кортрейк
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    22:00
    Андерлехт
    4:0
    Эйпен
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 17 тур
    18 декабря, воскресенье
    16:30
    Борнмут
    1:3
    Саутгемптон
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    19:00
    Манчестер Сити
    2:1
    Арсенал
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    19:00
    Тоттенхэм
    2:1
    Бернли
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 18 тур
    18 декабря, воскресенье
    16:30
    Кан
    3:0
    Метц
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    17:00
    Ницца
    2:1
    Дижон
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    19:00
    Марсель
    2:0
    Лилль
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    22:45
    Монако
    1:3
    Лион
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 15 тур
    18 декабря, воскресенье
    17:30
    Дармштадт
    0:1
    Бавария
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    19:30
    Байер
    1:2
    Ингольштадт
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 16 тур
    18 декабря, воскресенье
    18:15
    Леганес
    1:1
    Эйбар
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    20:30
    Депортиво
    2:0
    Осасуна
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    22:45
    Барселона
    4:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2016/2017), 20 тур
    18 декабря, воскресенье
    18:30
    Альтах
    3:1
    Рапид
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 14 тур
    18 декабря, воскресенье
    19:00
    Тондела
    1:1
    Боавишта
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    19:00
    Риу Аве
    2:1
    Насьональ
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    21:00
    Витория Гимараеш
    3:1
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    23:15
    Спортинг
    0:1
    Брага
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 19 тур
    18 декабря, воскресенье
    20:00
    Райо Вальекано
    1:2
    Сарагоса
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    20:00
    Мирандес
    2:1
    Альмерия
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    20:00
    Нумансия
    3:1
    Мальорка
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    22:00
    Кадис
    4:1
    Севилья
    Матч завершен
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