ноябрь 2016
декабрь 2016
Клубный чемпионат мира 2016, Матч за 3-е место
18 декабря, воскресенье
10:00
Матч завершен
Клубный чемпионат мира 2016, Финал
Турция. Суперлига (2016/2017), 15 тур
18 декабря, воскресенье
13:30
Матч завершен
18 декабря, воскресенье
13:30
Матч завершен
18 декабря, воскресенье
16:00
Матч завершен
18 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
18 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2016/2017), 17 тур
18 декабря, воскресенье
22:45
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 17 тур
18 декабря, воскресенье
16:30
Матч завершен
18 декабря, воскресенье
16:30
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 22 тур
18 декабря, воскресенье
15:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2016/2017), 15 тур
18 декабря, воскресенье
16:00
Матч завершен
18 декабря, воскресенье
18:15
Матч завершен
18 декабря, воскресенье
20:30
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 19 тур
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 17 тур
18 декабря, воскресенье
16:30
Матч завершен
18 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2016/2017), 18 тур
Германия. Бундеслига (2016/2017), 15 тур
Испания. Примера (2016/2017), 16 тур
Австрия. Бундеслига (2016/2017), 20 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 14 тур
Испания. Сегунда (2016/2017), 19 тур