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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - ПСВ
Аякс - ПСВ: обзор матча 18 декабря 2016
Аякс
18.12.2016, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 17 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
48'
Д. Классен
80'
С. Де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - ПСВ
80'
ГОЛ! 1:1!
С. Де Йонг
Желтая карточка
Х. Зиеш
73'
70'
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Э. Морено
65'
Замена
Д. Бренет
️️️️
Й. Виллемс
58'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
А. Гуардадо
ГОЛ! 1:0!
Д. Классен
48'
37'
Желтая карточка
Й. Виллемс
Замена
В. Черны
️️️️
К. Дольберг
26'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
А. Эль-Гази
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Аякс
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Хидде Юрьюс
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Сим Де Йонг
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
3-1-2-3-1
24
Онана
24
Синкгравен
6
Санчес
34
Велтман
44
Ридевальд
20
Шоне
22
Зиеш
18
Классен
8
Юнес
21
Эль-Гази
9
Дольберг
4-4-2
41
Зут
4
Ариас
15
Морено
5
Швааб
15
Виллемс
23
Рамселар
24
Проппер
18
Гуардадо
26
Перейро
26
де Йонг
7
Нарсинг
21
Эль-Гази
9
Кассьерра
9
Кассьерра
21
Эль-Гази
9
Дольберг
18
Черны
18
Черны
9
Дольберг
15
Морено
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
15
Морено
15
Виллемс
30
Бренет
30
Бренет
15
Виллемс
18
Гуардадо
6
Де Йонг
6
Де Йонг
18
Гуардадо
Остались в запасе
Аякс
ПСВ
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Хидде Юрьюс
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
Остались в запасе
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Хидде Юрьюс
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Аякс - ПСВ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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