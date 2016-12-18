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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Метц
Кан - Метц: обзор матча 18 декабря 2016
Кан
18.12.2016, воскресенье, 16:30
Франция. Лига 1, 18 тур
3 : 0
Завершен
Метц
20'
Я. Карамо
61'
И. Сантини
90+3'
П. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Метц
ГОЛ! 3:0!
П. Сане
Пас отдал
Я. Карамо
90'
+3
89'
Желтая карточка
Г. Милан
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Ж. Делаплас
84'
Желтая карточка
Я. Карамо
83'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
В. Бесса
76'
74'
Замена
Т. Вион
️️️️
Х. Диалло
Замена
П. Сане
️️️️
И. Сантини
72'
62'
Замена
Г. Милан
️️️️
Г. Эйн
ГОЛ! 2:0!
И. Сантини
Пас отдал
Ж. Фере
61'
57'
Красная карточка
М. Бишевац
55'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Ж. Манджек
53'
Желтая карточка
Д. Ривьерес
Желтая карточка
И. Сантини
53'
48'
Желтая карточка
Ж. Манджек
ГОЛ! 1:0!
Я. Карамо
Пас отдал
В. Бесса
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
24
Рено Коад
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Кан
30
Поль Реле
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
2
Николя Соб
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Папе Сане
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
91
Флоран Мойе
АП
15
Тибо Вион
ПП
2-4-1-2
1
Дрейер
3
Да Силва
24
Жилберт
11
Бесса
18
Адеоти
22
Делаплас
25
Фере
14
Карамо
18
Сантини
23
Роделен
4-1-2-2-1
1
Дидийон
20
Баллиу
5
Фалет
18
Ривьерес
4
Бишевац
8
Дукур
24
Коад
40
Манджек
7
Сарр
7
Эйн
13
Диалло
18
Сантини
22
Сане
22
Сане
18
Сантини
11
Бесса
17
Макенго
17
Макенго
11
Бесса
7
Эйн
5
Милан
5
Милан
7
Эйн
40
Манджек
91
Мойе
91
Мойе
40
Манджек
13
Диалло
15
Вион
15
Вион
13
Диалло
Остались в запасе
Кан
Метц
30
Поль Реле
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
2
Николя Соб
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
11
Опа Нгетт
ЛВ
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
2
Николя Соб
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Остались в запасе
11
Опа Нгетт
ЛВ
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Кан - Метц
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Мишель д'Орнано
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