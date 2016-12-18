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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Реал - Касима Антлерс
Реал - Касима Антлерс: обзор матча 18 декабря 2016
Реал
18.12.2016, воскресенье, 13:30
Клубный чемпионат мира, Финал
4 : 2
Завершен
Касима Антлерс
9'
К. Бензема
60'
К. Роналду (П)
98'
К. Роналду
104'
К. Роналду
44'
Г. Сибасаки
52'
Г. Сибасаки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Касима Антлерс
114'
Замена
С. Акасаки
️️️️
Р. Нагаки
Замена
А. Мората
️️️️
К. Роналду
112'
Замена
Начо
️️️️
С. Рамос
108'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Модрич
106'
ГОЛ! 4:2!
К. Роналду
Пас отдал
Т. Кроос
104'
103'
Замена
Ю. Ито
️️️️
Я. Эндо
Желтая карточка
Д. Карвахаль
102'
Желтая карточка
Каземиро
100'
ГОЛ! 3:2!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
98'
93'
Желтая карточка
Фабрисио
88'
Замена
Ю. Сузуки
️️️️
С. Дои
Замена
Иско
️️️️
Л. Васкес
81'
67'
Замена
Фабрисио
️️️️
М. Огасавара
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Роналду
60'
59'
Желтая карточка
С. Ямамото
Желтая карточка
С. Рамос
55'
52'
ГОЛ! 1:2!
Г. Сибасаки
44'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сибасаки
Пас отдал
С. Дои
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Касима Антлерс
21
Хитоси Согахата
ВР
16
Сюто Ямамото
ЛЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
22
Дайго Ниси
ПЗ
6
Рета Нагаки
ЛП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
40
Мицуо Огасавара
ЦП
25
Ясуси Эндо
ПП
8
Сема Дои
ЦФ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Реал
1
Кико Касилья
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Касима Антлерс
1
Масатоси Кусибики
ВР
29
Синитиро Кавамата
ВР
24
Юкитоси Ито
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
14
Хван Сок-Хо
ЦЗ
34
Юма Сузуки
ЦП
20
Кенто Мисао
ЦП
13
Ацутака Накамура
ЦП
35
Таики Хирато
ЦП
32
Таро Сугимото
ЦП
11
Фабрисио
ЦФ
18
Сюхэи Акасаки
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
17
Васкес
9
Бензема
7
Роналду
4-4-2
21
Согахата
22
Ниси
3
Седзи
55
Уэда
16
Ямамото
25
Эндо
10
Сибасаки
40
Огасавара
6
Нагаки
33
Канадзаки
8
Дои
93
Рамос
6
Начо
6
Начо
93
Рамос
14
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Модрич
17
Васкес
22
Иско
22
Иско
17
Васкес
7
Роналду
21
Мората
21
Мората
7
Роналду
8
Дои
34
Сузуки
34
Сузуки
8
Дои
40
Огасавара
11
Фабрисио
11
Фабрисио
40
Огасавара
6
Нагаки
18
Акасаки
18
Акасаки
6
Нагаки
25
Эндо
24
Ито
24
Ито
25
Эндо
Остались в запасе
Реал
Касима Антлерс
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
20
Кенто Мисао
ЦП
13
Ацутака Накамура
ЦП
35
Таики Хирато
ЦП
32
Таро Сугимото
ЦП
40
Буэно
ЦЗ
14
Хван Сок-Хо
ЦЗ
1
Масатоси Кусибики
ВР
29
Синитиро Кавамата
ВР
Главный тренер
Масатада Исии
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
1
Рубен Янес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
20
Кенто Мисао
ЦП
13
Ацутака Накамура
ЦП
35
Таики Хирато
ЦП
32
Таро Сугимото
ЦП
40
Буэно
ЦЗ
14
Хван Сок-Хо
ЦЗ
1
Масатоси Кусибики
ВР
29
Синитиро Кавамата
ВР
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Масатада Исии
Статистика матча Реал - Касима Антлерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касима Антлерс
1 : 1
20.11.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касима Антлерс
1 : 1
20.11.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Токио
2 : 0
07.11.2026
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 0
04.11.2026
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касима Антлерс
4 : 1
31.10.2026
Сересо Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Касима Антлерс
3 : 0
28.10.2026
Пхохан Стилерс
Информация о матче
Главный судья:
Жанни Сиказве
Стадион:
Бернабеу
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