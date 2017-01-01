«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе

Атакующий полузащитник Хироки Абе перешел из «Касимы» в «Барселону», сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Сумма трансфера составила 1,1 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

Отступные в соглашении 20-летнего японца – 40 миллионов евро. После его дебюта в первой команде клаусула увеличится до 100 миллионов.