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    «Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе

    Атакующий полузащитник Хироки Абе перешел из «Касимы» в «Барселону», сообщает официальный сайт каталонского клуба.

    Сумма трансфера составила 1,1 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

    Отступные в соглашении 20-летнего японца – 40 миллионов евро. После его дебюта в первой команде клаусула увеличится до 100 миллионов.

    • Абе выступал за «Касиму» 2017 года.
    • Вингер провел 79 матчей, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач.
    • За сборную Японии он сыграл три поединка.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +630

      VVadic 47 минут назад

      Да-а, вот теперь крысятничают с Реала. Перешёл в Мадрид японец Кубо и Барса тут же за Реалом,.. ну человеки...

      0
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      Рейтинг: +444

      Tyler_Stark > VVadic 27 минут назад

      Как бы Кубо раньше в барсе был

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1602

      Патронташ 49 минут назад

      А причём тут японец Абе ( явно маркетинговый ход для привлечения японских туристов) и парижское дерьмо игрока ПСЖ Неймана?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3471

      ivan-football-fan 57 минут назад

      Вы нам лучше всё дерьмо про Неймара объясните)))

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