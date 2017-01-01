«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе

Да-а, вот теперь крысятничают с Реала. Перешёл в Мадрид японец Кубо и Барса тут же за Реалом,.. ну человеки...
Атакующий полузащитник Хироки Абе перешел из «Касимы» в «Барселону», сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Сумма трансфера составила 1,1 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.
Отступные в соглашении 20-летнего японца – 40 миллионов евро. После его дебюта в первой команде клаусула увеличится до 100 миллионов.
- Абе выступал за «Касиму» 2017 года.
- Вингер провел 79 матчей, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач.
- За сборную Японии он сыграл три поединка.