Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик

как-то уж слишком легко всё было. Который год наблюдаю за клубным ЧМ и всё одно и тоже - товарищеские матчи по сути, а официальный статус только на бумаге. вроде как определяем сильнейший клуб мира, но скорости и самоотдача даже не уровня ЛЕ.
В матче полуфинала клубного чемпионата мира встретились японская «Касима» и мадридский «Реал». Благодаря хет-трику Гарета Бэйла испанцы проследовали в финал, где сыграют с «Аль-Айном» из ОАЭ.
Валлиец стал третьим футболистом в истории, забивавшим на трех клубных чемпионата мира. До него это делали Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Клубный ЧМ. Полуфинал
Касима (Япония) – Реал (Испания) – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Бэйл, 44; 0:2 – Бэйл, 53; 0:3 – Бэйл, 55; 1:3 – Дои, 78.