Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик

В матче полуфинала клубного чемпионата мира встретились японская «Касима» и мадридский «Реал». Благодаря хет-трику Гарета Бэйла испанцы проследовали в финал, где сыграют с «Аль-Айном» из ОАЭ.

Валлиец стал третьим футболистом в истории, забивавшим на трех клубных чемпионата мира. До него это делали Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Клубный ЧМ. Полуфинал

Касима (Япония) – Реал (Испания) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бэйл, 44; 0:2 – Бэйл, 53; 0:3 – Бэйл, 55; 1:3 – Дои, 78.

Результаты клубного ЧМ