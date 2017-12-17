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    Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик

    В матче полуфинала клубного чемпионата мира встретились японская «Касима» и мадридский «Реал». Благодаря хет-трику Гарета Бэйла испанцы проследовали в финал, где сыграют с «Аль-Айном» из ОАЭ.

    Валлиец стал третьим футболистом в истории, забивавшим на трех клубных чемпионата мира. До него это делали Криштиану Роналду и Лионель Месси.

    Клубный ЧМ. Полуфинал

    Касима (Япония) – Реал (Испания) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бэйл, 44; 0:2 – Бэйл, 53; 0:3 – Бэйл, 55; 1:3 – Дои, 78.

    Результаты клубного ЧМ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2018 21:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4617

      Cules2013 13 часов назад

      как-то уж слишком легко всё было. Который год наблюдаю за клубным ЧМ и всё одно и тоже - товарищеские матчи по сути, а официальный статус только на бумаге. вроде как определяем сильнейший клуб мира, но скорости и самоотдача даже не уровня ЛЕ.

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      Рейтинг: +6643

      DeStar > Cules2013 12 часов назад

      да жесть полная. Ладно в этом году реал слаб ,но в прошлые годы тот же реал был сильнее, а игры были такие же тусклые, плюс посещаемость - дно у этого турнира .. как и все остальные "элементы"

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