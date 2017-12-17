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    КЧМ-2018. «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место

    «Ривер Плейт» победил «Касиму» в матче за третье место на клубном чемпионате мира.

    Голами за команду из Буэнос-Айреса отметились полузащитник Бруно Сукулини, дважды хавбек Гонсало Мартинес и нападающий Сантос Борре с пенальти.

    Сегодня в 19:30 по московскому времени в финале турнира сыграют «Аль-Айн» и «Реал».

    Клубный чемпионат мира. Матч за 3-е место

    Ривер Плейт (Аргентина) – Касима (Япония) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сукулини, 24; 2:0 – Мартинес, 73; 3:0 – Борре, 88 (с пенальти); 4:0 – Мартинес, 90+3.

    Календарь клубного чемпионата мира

    Результаты клубного чемпионата мира

    Источник: Бомбардир.ру

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