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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лион
Монако - Лион: обзор матча 18 декабря 2016
Монако
18.12.2016, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 3
Завершен
Лион
70'
Т. Бакайоко
29'
Р. Геззаль
65'
М. Вальбуэна
87'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лион
87'
ГОЛ! 1:3!
А. Ляказетт
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Фабиньо
85'
83'
Замена
М. Корне
️️️️
Р. Геззаль
83'
Замена
М. Рыбус
️️️️
Н. Фекир
77'
Замена
К. Жалле
️️️️
Рафаэл
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Д. Сидибе
77'
74'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
ГОЛ! 1:2!
Т. Бакайоко
Пас отдал
Т. Лемар
70'
65'
ГОЛ! 0:2!
М. Вальбуэна
Пас отдал
Р. Геззаль
Замена
Н. Дирар
️️️️
В. Жермен
63'
Желтая карточка
К. Глик
56'
56'
Пенальти не реализован!
А. Ляказетт
Желтая карточка
Фабиньо
53'
Желтая карточка
Б. Силва
52'
42'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
Красная карточка
Б. Менди
39'
29'
ГОЛ! 0:1!
Р. Геззаль
Пас отдал
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Д. Сидибе
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
18
Рашид Геззаль
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
4-2-2-2
1
Субашич
23
Менди
15
Глик
21
Жемерсон
19
Сидибе
8
Бакайоко
6
Фабиньо
20
Силва
18
Лемар
98
Жермен
9
Фалькао
4-1-2-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Янга-Мбива
4
Дьякаби
21
Морель
29
Тусар
18
Геззаль
8
Толиссо
10
Фекир
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
98
Жермен
8
Дирар
8
Дирар
98
Жермен
6
Фабиньо
9
Каррийо
9
Каррийо
6
Фабиньо
19
Сидибе
10
Мбаппе
10
Мбаппе
19
Сидибе
18
Геззаль
70
Корне
70
Корне
18
Геззаль
10
Фекир
31
Рыбус
31
Рыбус
10
Фекир
2
Рафаэл
13
Жалле
13
Жалле
2
Рафаэл
Остались в запасе
Монако
Лион
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
16
Матье Горжелен
ВР
25
Максим Гоналон
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
25
Максим Гоналон
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Монако - Лион
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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