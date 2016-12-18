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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Болонья
Пескара - Болонья: обзор матча 18 декабря 2016
Пескара
18.12.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 3
Завершен
Болонья
7'
А. Масина
41'
Б. Джемаили
57'
Л. Крейчи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Болонья
84'
Замена
О. Оквонкво
️️️️
Л. Крейчи
Желтая карточка
К. Бираги
83'
72'
Замена
Г. Донса
️️️️
Б. Джемаили
68'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Замена
С. Петтинари
️️️️
А. Бенали
65'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Крейчи
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Г. Бругман
45'
41'
ГОЛ! 0:2!
Б. Джемаили
Пас отдал
Д. Гастальделло
36'
Замена
Э. Крафт
️️️️
Д. Майетта
Замена
Ф. Дзампано
️️️️
Р. Манай
36'
23'
Желтая карточка
А. Надь
Красная карточка
В. Верре
16'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Масина
Пас отдал
Ф. Вивиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
6
Адам Надь
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
40
Антони Мунье
РФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
3-1-4-2
1
Биццарри
3
Бираги
23
Гьембер
14
Кампаньяро
16
Бругман
23
Кресценци
26
Верре
20
Мемушай
50
Бенали
10
Капрари
7
Манай
4-3-3
83
Миранте
35
Торосидис
22
Майетта
5
Гастальделло
25
Масина
6
Надь
43
Вивиани
21
Джемаили
40
Мунье
21
Дестро
7
Крейчи
7
Манай
7
Дзампано
7
Дзампано
7
Манай
16
Бругман
4
Кристанте
4
Кристанте
16
Бругман
50
Бенали
18
Петтинари
18
Петтинари
50
Бенали
22
Майетта
17
Крафт
17
Крафт
22
Майетта
21
Джемаили
30
Донса
30
Донса
21
Джемаили
7
Крейчи
30
Оквонкво
30
Оквонкво
7
Крейчи
Остались в запасе
Пескара
Болонья
19
Винченцо Фьорилло
ВР
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
5
Алессандро Бруно
ЦП
Главный тренер
Массимо Оддо
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
5
Алессандро Бруно
ЦП
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Пескара - Болонья
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Адриатико
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