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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Ингольштадт
Байер - Ингольштадт: обзор матча 18 декабря 2016
Байер
18.12.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Ингольштадт
63'
А. Мехмеди
26'
А. Моралес
73'
А. Коэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Ингольштадт
90'
+1
Замена
Т. Левелс
️️️️
Э. Юнг
85'
Желтая карточка
М. Матип
Замена
К. Хаверц
️️️️
Т. Едвай
82'
76'
Желтая карточка
М. Тиссеран
75'
Замена
С. Киттель
️️️️
П. Гросс
75'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
Д. Лескано
73'
ГОЛ! 1:2!
А. Коэн
Пас отдал
П. Гросс
ГОЛ! 1:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
Ю. Брандт
63'
Желтая карточка
Т. Едвай
59'
Вторая желтая
Ч. Арангис
49'
Замена
Венделл
️️️️
Ю. Баумгартлингер
45'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Да Коста
45'
Желтая карточка
Ч. Арангис
35'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Моралес
Пас отдал
М. Зуттнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Адмир Мехмеди
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЛП
8
Рожер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
94
Флоран Хадергьонай
ПП
37
Дарио Лескано
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лено
4
Едвай
4
Та
15
Драгович
21
Да Коста
14
Баумгартлингер
20
Чалханоглу
20
Арангис
44
Кампль
14
Мехмеди
14
Чичарито
4-5-1
1
Хансен
34
Матип
27
Моралес
5
Юнг
32
Тиссеран
94
Хадергьонай
8
Рожер
13
Гросс
36
Коэн
29
Зуттнер
37
Лескано
14
Баумгартлингер
18
Венделл
18
Венделл
14
Баумгартлингер
21
Да Коста
8
Брандт
8
Брандт
21
Да Коста
4
Едвай
29
Хаверц
29
Хаверц
4
Едвай
5
Юнг
28
Левелс
28
Левелс
5
Юнг
13
Гросс
8
Киттель
8
Киттель
13
Гросс
37
Лескано
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
37
Лескано
Остались в запасе
Байер
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Байер - Ингольштадт
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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