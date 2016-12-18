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Борнмут - Саутгемптон
Борнмут - Саутгемптон: обзор матча 18 декабря 2016
Борнмут
18.12.2016, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Саутгемптон
6'
Н. Аке
14'
Р. Бертранд
48'
Д. Родригес
85'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Саутгемптон
90'
+3
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Родригес
85'
ГОЛ! 1:3!
Д. Родригес
Пас отдал
Н. Редмонд
78'
Желтая карточка
С. Дэвис
76'
Желтая карточка
Й. Класи
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Кинг
72'
Замена
Б. Афобе
️️️️
К. Уилсон
64'
62'
Замена
Д. Тадич
️️️️
С. Буфал
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
М. Пью
55'
48'
ГОЛ! 1:2!
Д. Родригес
Пас отдал
С. Дэвис
45'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Х. Рид
34'
Желтая карточка
С. Буфал
14'
ГОЛ! 1:1!
Р. Бертранд
Пас отдал
Й. Класи
ГОЛ! 1:0!
Н. Аке
Пас отдал
Д. Уилшир
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
10
Джек Уилшир
ПП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
27
Натан Редмонд
РФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Саутгемптон
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-2-3-2
1
Боруц
15
Смит
27
Кук
15
Аке
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
31
Артер
8
Пью
10
Уилшир
13
Уилсон
7
Кинг
4-3-1-2
17
Форстер
21
Соареш
4
ван Дейк
4
Йошида
5
Бертранд
23
Хейбьерг
6
Рид
8
Класи
17
Буфал
27
Редмонд
16
Родригес
8
Пью
10
Фрейзер
10
Фрейзер
8
Пью
13
Уилсон
23
Афобе
23
Афобе
13
Уилсон
7
Кинг
33
Айб
33
Айб
7
Кинг
6
Рид
10
Дэвис
10
Дэвис
6
Рид
17
Буфал
10
Тадич
10
Тадич
17
Буфал
16
Родригес
7
Лонг
7
Лонг
16
Родригес
Остались в запасе
Борнмут
Саутгемптон
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Борнмут - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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