Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Бернли
Тоттенхэм - Бернли: обзор матча 18 декабря 2016
Тоттенхэм
18.12.2016, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Бернли
27'
Д. Алли
71'
Д. Роуз
21'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Бернли
90'
+2
Желтая карточка
М. Лоутон
84'
Замена
С. Дефур
️️️️
Д. Марни
83'
Замена
М. Кайтли
️️️️
Д. Бойд
80'
Замена
С. Воукс
️️️️
Э. Барнс
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Роуз
77'
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Алли
73'
ГОЛ! 2:1!
Д. Роуз
Пас отдал
М. Сиссоко
71'
Желтая карточка
М. Сиссоко
70'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
М. Дембеле
63'
28'
Желтая карточка
Э. Барнс
ГОЛ! 1:1!
Д. Алли
Пас отдал
К. Уокер
27'
21'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Мусса Дембеле
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
4
Гарри Уинкс
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Роуз
14
Вертонген
15
Дайер
2
Уокер
2
Ваньяма
4
Уинкс
8
Дембеле
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
3-5-2
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
21
Бойд
25
Марни
29
Хендрик
3
Уорд
37
Эрфилд
45
Грэй
35
Барнс
3
Роуз
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Роуз
8
Дембеле
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Дембеле
8
Алли
7
Сон
7
Сон
8
Алли
21
Бойд
28
Кайтли
28
Кайтли
21
Бойд
25
Марни
16
Дефур
16
Дефур
25
Марни
35
Барнс
19
Воукс
19
Воукс
35
Барнс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Бернли
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Тоттенхэм - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Бернли
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
08:16
7
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
08:16
7
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+