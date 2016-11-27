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    Расписание матчей 27-11-2016

    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 37 тур
    27 ноября, воскресенье
    01:00
    Америка Минейро
    2:2
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    01:00
    Ботафого
    1:1
    Понте-Прета
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    02:00
    Коринтианс
    0:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    1:2
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    22:00
    Интернасьонал
    1:0
    Крузейро
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    1:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    2:0
    Сантос
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 30 тур
    27 ноября, воскресенье
    13:30
    Белшина
    1:1
    Гранит
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    13:30
    Динамо-Брест
    3:0
    Витебск
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    13:30
    Ислочь
    2:0
    Слуцк
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    13:30
    Минск
    1:0
    Крумкачи
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    13:30
    Неман
    0:1
    Нафтан
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    13:30
    Славия-Мозырь
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    13:30
    Торпедо-БелАЗ
    1:1
    Шахтер
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    16:00
    БАТЭ
    5:0
    Городея
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 16 тур
    27 ноября, воскресенье
    14:00
    Эльче
    1:0
    Мальорка
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    18:00
    Уэска
    1:2
    Жирона
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    20:00
    Кордоба
    1:3
    Хетафе
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    20:00
    Севилья
    1:0
    Мирандес
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 13 тур
    27 ноября, воскресенье
    14:00
    Вильярреал
    0:2
    Алавес
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    18:15
    Осасуна
    0:3
    Атлетико
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    20:30
    Сельта
    3:1
    Гранада
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    22:45
    Реал Сосьедад
    1:1
    Барселона
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 15 тур
    27 ноября, воскресенье
    14:00
    Крылья Советов
    3:0
    Томь
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    16:30
    Ростов
    2:0
    Анжи
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    19:00
    Краснодар
    2:1
    Зенит
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 14 тур
    27 ноября, воскресенье
    14:30
    Палермо
    0:1
    Лацио
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    17:00
    Болонья
    0:2
    Аталанта
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    3:1
    Ювентус
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    17:00
    Кальяри
    2:1
    Удинезе
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    17:00
    Кротоне
    1:1
    Сампдория
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    22:45
    Рома
    3:2
    Пескара
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 14 тур
    27 ноября, воскресенье
    14:30
    Спарта
    2:2
    Рода
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    16:30
    АЗ Алкмаар
    5:1
    Хераклес
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    16:30
    Херенвен
    0:1
    Аякс
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    18:45
    Утрехт
    3:3
    Фейеноорд
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 15 тур
    27 ноября, воскресенье
    15:00
    Градец-Кралове
    1:2
    Спарта
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    16:00
    Слован
    2:2
    Словацко
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    20:30
    Виктория
    2:0
    Зброевка
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 16 тур
    27 ноября, воскресенье
    15:00
    Александрия
    1:1
    Олимпик
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    18:00
    Карпаты
    2:2
    Заря
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    20:30
    Днепр
    0:2
    Шахтер
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 13 тур
    27 ноября, воскресенье
    15:00
    Уотфорд
    0:1
    Сток Сити
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    17:15
    Арсенал
    3:1
    Борнмут
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    19:30
    Манчестер Юнайтед
    1:1
    Вест Хэм
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    19:30
    Саутгемптон
    1:0
    Эвертон
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2016/2017), 16 тур
    27 ноября, воскресенье
    15:45
    Вадуц
    5:1
    Лугано
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    15:45
    Лозанна-Спорт
    1:2
    Янг Бойз
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    18:00
    Сьон
    1:2
    Базель
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 12 тур
    27 ноября, воскресенье
    16:00
    Генчлербирлиги
    0:0
    Трабзонспор
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    19:00
    Ризеспор
    1:5
    Фенербахче
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 12 тур
    27 ноября, воскресенье
    16:00
    Олимпиакос
    0:0
    Керкира
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    18:15
    Левадиакос
    3:0
    Ираклис
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    18:15
    Панетоликос
    2:3
    Ксанти
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    20:30
    Паниониос
    1:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2016/2017), 16 тур
    27 ноября, воскресенье
    16:00
    Вольфсберг
    0:3
    Аустрия
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    18:30
    Зальцбург
    0:1
    Адмира
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    18:30
    Рапид
    1:2
    Штурм
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 16 тур
    27 ноября, воскресенье
    16:30
    Гент
    3:0
    Кортрейк
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    16:30
    Остенде
    6:0
    Генк
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    20:00
    Стандард
    4:1
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    22:00
    Андерлехт
    7:0
    Роял Мускрон-Перувельц
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 14 тур
    27 ноября, воскресенье
    17:00
    Анжер
    1:2
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    19:00
    Ницца
    1:1
    Бастия
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    22:45
    Лион
    1:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 12 тур
    27 ноября, воскресенье
    17:30
    Шальке-04
    3:1
    Дармштадт
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    19:30
    Герта
    2:1
    Майнц
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 18 тур
    27 ноября, воскресенье
    18:00
    Эсбьерг
    2:2
    Нордшелланд
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    20:00
    Брондбю
    3:1
    Силькеборг
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 11 тур
    27 ноября, воскресенье
    19:00
    Арука
    1:0
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    21:00
    Бенфика
    3:0
    Морейренcе
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    23:15
    Тондела
    2:1
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
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