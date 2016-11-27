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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 27 ноября 2016
Реал Сосьедад
27.11.2016, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
53'
В. Жозе
59'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Д. Зурутуса
89'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
М. Оярсабаль
85'
84'
Желтая карточка
Д. Суарес
Замена
Хуанми
️️️️
В. Жозе
75'
Замена
С. Каналес
️️️️
Х. Прието
72'
Желтая карточка
К. Мартинес
62'
59'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
55'
Желтая карточка
Х. Маскерано
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
53'
45'
Замена
Д. Суарес
️️️️
И. Ракитич
22'
Желтая карточка
М. тер Стеген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
24
Давид Конча
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
12
Рафинья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
19
Мартинес
26
Мартинес
16
Навас
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Прието
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
10
Вела
3-4-2-1
1
тер Стеген
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
20
Гомеш
5
Бускетс
11
Ракитич
6
Роберто
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
21
Оярсабаль
23
Гранеро
23
Гранеро
21
Оярсабаль
10
Прието
20
Каналес
20
Каналес
10
Прието
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
11
Ракитич
4
Суарес
4
Суарес
11
Ракитич
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Давид Конча
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Реале Арена
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