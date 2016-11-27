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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Томь
Крылья Советов - Томь: обзор матча 27 ноября 2016
Крылья Советов
27.11.2016, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Томь
10'
С. Корниленко
69'
Й. Молло
79'
Й. Молло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Томь
Замена
В. Зинков
️️️️
Е. Башкиров
88'
Замена
А. Чочиев
️️️️
С. Ткачев
85'
Замена
С. Божин
️️️️
М. Родич
80'
ГОЛ! 3:0!
Й. Молло
79'
77'
Замена
С. Самодин
️️️️
А. Касьян
Желтая карточка
Е. Башкиров
73'
ГОЛ! 2:0!
Й. Молло
Пас отдал
К. Паскуато
69'
62'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Дудиев
37'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
31'
Замена
А. Солосин
️️️️
П. Голышев
26'
Красная карточка
А. Коченков
ГОЛ! 1:0!
С. Корниленко
Пас отдал
Д. Ятченко
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Томь
1
Антон Коченков
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
6
Лукаш Дроппа
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
4-2-2-2
1
Лория
33
Ятченко
30
Надсон
0
Таранов
23
Родич
44
Башкиров
15
Цаллагов
11
Ткачев
89
Молло
12
Корниленко
8
Паскуато
3-2-2-1-2
1
Коченков
9
Комбаров
85
Яблонски
2
Жиров
8
Дудиев
44
Тишкин
32
Баляйкин
8
Ковальчук
18
Попов
72
Голышев
19
Касьян
23
Родич
47
Божин
47
Божин
23
Родич
44
Башкиров
5
Зинков
5
Зинков
44
Башкиров
11
Ткачев
11
Чочиев
11
Чочиев
11
Ткачев
8
Дудиев
29
Кудряшов
29
Кудряшов
8
Дудиев
72
Голышев
1
Солосин
1
Солосин
72
Голышев
19
Касьян
22
Самодин
22
Самодин
19
Касьян
Остались в запасе
Крылья Советов
Томь
69
Егор Голенков
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
26
Максим Бордачев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
6
Лукаш Дроппа
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
69
Егор Голенков
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
9
Берат Садик
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Бордачев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
6
Лукаш Дроппа
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Крылья Советов - Томь
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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