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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Зенит
Краснодар - Зенит: обзор матча 27 ноября 2016
Краснодар
27.11.2016, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
90+2'
М. Измайлов
90+4'
Т. Окриашвили
86'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Зенит
ГОЛ! 2:1!
Т. Окриашвили
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Дзюба
ГОЛ! 1:1!
М. Измайлов
90'
+2
Желтая карточка
Д. Торбинский
90'
88'
Замена
Маурисио
️️️️
Р. Мак
86'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Желтая карточка
М. Измайлов
85'
84'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Кокорин
Замена
В. Быстров
️️️️
Ю. Газинский
84'
Травма
Ю. Газинский
83'
80'
Желтая карточка
Х. Гарсия
78'
Замена
Е. Чернов
️️️️
Ю. Жирков
Желтая карточка
А. Енджейчик
75'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
Жоаозиньо
63'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Р. Лаборде
58'
Желтая карточка
Р. Лаборде
49'
45'
Желтая карточка
А. Витсель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
6
Дмитрий Торбинский
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
2
Марат Измайлов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
39
Ари
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Синицын
6
Торбинский
4
Гранквист
55
Енджейчик
5
Налдо
77
Каборе
2
Измайлов
18
Газинский
22
Жоаозиньо
21
Лаборде
90
Смолов
4-1-1-2-2
12
Лодыгин
99
Новосельцев
4
Кришито
13
Нету
18
Жирков
6
Хави Гарсия
27
Витсель
20
Жулиано
21
Мак
22
Дзюба
9
Кокорин
22
Жоаозиньо
30
Окриашвили
30
Окриашвили
22
Жоаозиньо
21
Лаборде
10
Ахмедов
10
Ахмедов
21
Лаборде
18
Газинский
34
Быстров
34
Быстров
18
Газинский
18
Жирков
23
Чернов
23
Чернов
18
Жирков
21
Мак
8
Маурисио
8
Маурисио
21
Мак
9
Кокорин
11
Кержаков
11
Кержаков
9
Кокорин
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
39
Ари
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
41
Михаил Кержаков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
39
Ари
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Краснодар - Зенит
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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