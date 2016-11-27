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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Сент-Этьен
Анжер - Сент-Этьен: обзор матча 27 ноября 2016
Анжер
27.11.2016, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Этьен
18'
Н. Пепе
59'
Ф. Погба
78'
У. Таннан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Сент-Этьен
90'
+6
Красная карточка
К. Малку
84'
Замена
Л. Перрен
️️️️
А. Савье
81'
Замена
Р. Амума
️️️️
А. Норден
Замена
Ж. Суну
️️️️
Ж. Саихи
80'
78'
ГОЛ! 1:2!
У. Таннан
Пас отдал
К. Малку
Желтая карточка
П. Капелле
74'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
Ф. Дьедиу
69'
Желтая карточка
П. Мартинес
67'
66'
Замена
О. Селнаэс
️️️️
Б. Дабо
Замена
П. Мартинес
️️️️
В. Мансе
61'
59'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Погба
Пас отдал
А. Савье
47'
Желтая карточка
К. Малку
45'
Желтая карточка
Л. Лакруа
Желтая карточка
В. Мансе
24'
ГОЛ! 1:0!
Н. Пепе
Пас отдал
П. Капелле
18'
Пенальти не реализован!
Ф. Дьедиу
12'
11'
Желтая карточка
Б. Дабо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Николя Пепе
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
6
Брайан Дабо
ПП
6
Анри Савье
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Ромен Амума
ЦФ
4-1-3-2
1
Мишель
4
Павлович
21
Эндрю
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
23
Саихи
6
Мангани
18
Дьедиу
19
Пепе
4-2-2-2
16
Руффье
12
М'Бенге
4
Лакруа
19
Погба
24
Малку
6
Дабо
17
Пажо
6
Таннан
70
Норден
26
Ру
6
Савье
15
Мансе
18
Мартинес
18
Мартинес
15
Мансе
23
Саихи
91
Суну
91
Суну
23
Саихи
18
Дьедиу
9
Экамби
9
Экамби
18
Дьедиу
70
Норден
17
Амума
17
Амума
70
Норден
6
Савье
24
Перрен
24
Перрен
6
Савье
6
Дабо
10
Селнаэс
10
Селнаэс
6
Дабо
Остались в запасе
Анжер
Сент-Этьен
29
Флавьен Тайт
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
1
Антони Мандре
ВР
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
1
Антони Мандре
ВР
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Анжер - Сент-Этьен
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Стад Раймон Копа
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