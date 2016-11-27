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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Хераклес
АЗ Алкмаар - Хераклес: обзор матча 27 ноября 2016
АЗ Алкмаар
27.11.2016, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 14 тур
5 : 1
Завершен
Хераклес
5'
Р. Мюрен
21'
В. Вегхорст
25'
Р. Мюрен
52'
С. Арментерос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Хераклес
52'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Арментерос
45'
Желтая карточка
Р. Госенс
ГОЛ! 3:0!
Р. Мюрен
25'
ГОЛ! 2:0!
В. Вегхорст
21'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мюрен
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Хераклес
16
Брам Кастро
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
10
Томас Брунс
ЦП
2
Тим Брёкерс
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
АЗ Алкмаар
1
Ник Олий
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Хераклес
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
20
Петер ван Ойен
ЦП
15
Ярослав Навратил
ЦФ
3-4-3
1
Рочет
70
Хапс
12
Влаар
4
Юханссон
30
Вуйтенс
20
Сентьенс
11
Бель Хассани
23
Ринстра
9
Вегхорст
22
Танкович
21
Мюрен
3-2-1-1
16
Кастро
4
Хогма
6
Пелюпесси
8
Госенс
10
Брунс
2
Брёкерс
11
Дарри
55
Арментерос
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Хераклес
1
Ник Олий
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
20
Петер ван Ойен
ЦП
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Остались в запасе
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
20
Петер ван Ойен
ЦП
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча АЗ Алкмаар - Хераклес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
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