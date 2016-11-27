Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Дармштадт
Шальке-04 - Дармштадт: обзор матча 27 ноября 2016
Шальке-04
27.11.2016, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Дармштадт
26'
С. Колашинац
60'
Э. Чупо-Мотинг
90'
А. Шепф
6'
М. Хеллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Дармштадт
ГОЛ! 3:1!
А. Шепф
Пас отдал
Е. Коноплянка
90'
Замена
Д. Аого
️️️️
М. Майер
88'
85'
Замена
Д. Штро-Энгель
️️️️
Ф. Юнгвирт
74'
Замена
Д. Олейник
️️️️
С. Сиригу
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Н. Бенталеб
69'
ГОЛ! 2:1!
Э. Чупо-Мотинг
60'
54'
Замена
В. Обинна
️️️️
Э. Бен-Хатира
50'
Желтая карточка
С. Сиригу
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Л. Горецка
45'
39'
Желтая карточка
А. Федецкий
Пенальти не реализован!
Э. Чупо-Мотинг
28'
ГОЛ! 1:1!
С. Колашинац
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
26'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Хеллер
Пас отдал
С. Сиригу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
4
Айтач Сулу
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
АП
26
Флориан Юнгвирт
ПП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
4-4-1-1
1
Ферманн
23
Колашинац
5
Хеведес
22
Настасич
27
Налдо
18
Шепф
27
Горецка
6
Бенталеб
30
Гайс
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
3-2-3-1-1
21
Эссер
37
Милошевич
29
Гувара
8
Сиригу
44
Федецкий
4
Сулу
26
Юнгвирт
20
Хеллер
8
Вранчич
28
Бен-Хатира
14
Чолак
7
Майер
3
Аого
3
Аого
7
Майер
6
Бенталеб
21
Стамбули
21
Стамбули
6
Бенталеб
27
Горецка
22
Коноплянка
22
Коноплянка
27
Горецка
8
Сиригу
16
Олейник
16
Олейник
8
Сиригу
26
Юнгвирт
9
Штро-Энгель
9
Штро-Энгель
26
Юнгвирт
28
Бен-Хатира
11
Обинна
11
Обинна
28
Бен-Хатира
Остались в запасе
Шальке-04
Дармштадт
11
Фабиан Резе
ЛВ
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
1
Даниэль Фернандес
ВР
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
11
Фабиан Резе
ЛВ
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
Остались в запасе
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
1
Даниэль Фернандес
ВР
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Шальке-04 - Дармштадт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Шальке-04
Дармштадт
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+