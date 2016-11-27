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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Фейеноорд
Утрехт - Фейеноорд: обзор матча 27 ноября 2016
Утрехт
27.11.2016, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 14 тур
3 : 3
Завершен
Фейеноорд
2'
С. Аллер
52'
Д. Труп
84'
С. Аллер
4'
Д. Кейт
90'
Н. Йоргенсен
90'
М. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Фейеноорд
90'
Замена
М. Крамер
️️️️
Я. ван дер Хейден
90'
ГОЛ! 3:3!
М. Крамер
90'
ГОЛ! 3:2!
Н. Йоргенсен
ГОЛ! 3:1!
С. Аллер
84'
81'
Желтая карточка
Б. Басачикоглу
72'
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
Й. Торнстра
ГОЛ! 2:1!
Д. Труп
52'
39'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
4'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кейт
ГОЛ! 1:0!
С. Аллер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
87
Роббин Рюйтер
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
11
Эльеро Элиа
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Утрехт
24
Кевин Конбой
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
18
Рубио Рубин
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Марко Вейинович
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
2-4-2
87
Рюйтер
20
Труп
2
ван дер Маарел
13
Штридер
8
Аюб
14
Янссен
4
Амрабат
10
Баразит
22
Аллер
3-1-5-1
25
Джонс
2
Карсдорп
31
Боттегин
18
Нелом
21
Торнстра
7
Кейт
52
Вилена
20
Эль-Ахмади
6
ван дер Хейден
11
Элиа
14
Йоргенсен
6
ван дер Хейден
29
Крамер
29
Крамер
6
ван дер Хейден
21
Торнстра
7
Басачикоглу
7
Басачикоглу
21
Торнстра
Остались в запасе
Утрехт
Фейеноорд
18
Рубио Рубин
ЦФ
24
Кевин Конбой
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Марко Вейинович
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
18
Рубио Рубин
ЦФ
24
Кевин Конбой
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
Остались в запасе
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Марко Вейинович
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Утрехт - Фейеноорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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