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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Алавес
Вильярреал - Алавес: обзор матча 27 ноября 2016
Вильярреал
27.11.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 13 тур
0 : 2
Завершен
Алавес
8'
И. Гомес
17'
В. Камараса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Алавес
85'
Замена
К. Вигарай
️️️️
К. Фемения
Замена
Джонатан
️️️️
С. Кастильехо
77'
73'
Замена
К. Эспиноса
️️️️
Э. Мендес
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Н. Сансоне
69'
66'
Желтая карточка
А. Пантич
63'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Гомес
56'
Желтая карточка
З. Феддаль
55'
Желтая карточка
Д. Торрес
Замена
Д. Черышев
️️️️
Р. Сориано
45'
Желтая карточка
Р. Сориано
22'
17'
ГОЛ! 0:2!
В. Камараса
Желтая карточка
Х. Коста
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
И. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Вильярреал
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
6
Джонатан
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
24
Коста
4
Руис
37
Мусаккио
2
Гаспар
21
Сориано
21
Бруно
14
Тригерос
11
Сансоне
70
Кастильехо
12
Пато
4-3-1-2
1
Пачеко
17
Фемения
2
Пантич
3
Феддаль
19
Эрнандес
7
Мендес
16
Торрес
14
Льоренте
6
Камараса
16
Дейверсон
11
Гомес
70
Кастильехо
6
Джонатан
6
Джонатан
70
Кастильехо
21
Сориано
90
Черышев
90
Черышев
21
Сориано
11
Сансоне
94
Бакамбу
94
Бакамбу
11
Сансоне
11
Гомес
15
Гарсия
15
Гарсия
11
Гомес
17
Фемения
2
Вигарай
2
Вигарай
17
Фемения
7
Мендес
7
Эспиноса
7
Эспиноса
7
Мендес
Остались в запасе
Вильярреал
Алавес
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Фран Эскриба
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
19
Ману Гарсия
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
16
Родри
ОП
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
19
Ману Гарсия
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Вильярреал - Алавес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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