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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Сампдория
Кротоне - Сампдория: обзор матча 27 ноября 2016
Кротоне
27.11.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
43'
Д. Фальчинелли
72'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Сампдория
Желтая карточка
Д. Феррари
90'
+4
88'
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Муриэль
Замена
Л. Капецци
️️️️
Л. Крисетиг
88'
Замена
А. Стоян
️️️️
Р. Палладино
78'
72'
ГОЛ! 1:1!
Б. Фернандеш
Замена
Б. Мартелла
️️️️
Д. Месба
70'
52'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Р. Альварес
45'
Замена
Д. Прат
️️️️
К. Линетти
ГОЛ! 1:0!
Д. Фальчинелли
43'
Желтая карточка
М. Тротта
37'
Желтая карточка
А. Рози
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Кротоне
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
18
Николо Фацци
ЦФ
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Сампдория
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-3-3
21
Кордас
15
Месба
11
Чеккерини
20
Рози
67
Феррари
12
Крисетиг
7
Роден
51
Барберис
17
Палладино
11
Фальчинелли
29
Тротта
3-1-2-2-2
1
Пуджиони
14
Шкриньяр
26
Сильвестре
13
Реджини
34
Торрейра
8
Баррето
17
Линетти
13
Перейра
11
Альварес
10
Муриэль
27
Квальярелла
12
Крисетиг
82
Капецци
82
Капецци
12
Крисетиг
15
Месба
87
Мартелла
87
Мартелла
15
Месба
17
Палладино
8
Стоян
8
Стоян
17
Палладино
17
Линетти
26
Прат
26
Прат
17
Линетти
11
Альварес
8
Фернандеш
8
Фернандеш
11
Альварес
10
Муриэль
14
Шик
14
Шик
10
Муриэль
Остались в запасе
Кротоне
Сампдория
18
Николо Фацци
ЦФ
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
42
Джузеппе Борелло
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
18
Николо Фацци
ЦФ
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
42
Джузеппе Борелло
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Остались в запасе
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Кротоне - Сампдория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Эцио Шида
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