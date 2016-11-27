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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Бастия
Ницца - Бастия: обзор матча 27 ноября 2016
Ницца
27.11.2016, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 1
Завершен
Бастия
11'
А. Плеа
60'
Э. Кривелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Бастия
90'
+1
Замена
С. Диалло
️️️️
Г. Данич
77'
Желтая карточка
Л. Нангис
71'
Замена
Л. Нангис
️️️️
Э. Кривелли
60'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кривелли
46'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Тьеви
45'
Желтая карточка
Я. Каюзак
28'
Желтая карточка
Тьеви
ГОЛ! 1:0!
А. Плеа
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЛФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
9
Валентин Эйссерик
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
12
Абдулайе Кейта
ЦП
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
23
Тьеви
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
4-3-3
30
Кардиналь
29
Дальберт
5
Сарр
4
Данте
21
Перейра
6
Вальтер
25
Сиприен
14
Сери
20
Бельханда
14
Плеа
9
Эйссерик
3-1-4-1-1
16
Лека
19
Бенгтссон
14
Пейберне
28
Маранж
18
Каюзак
29
Сиони
12
Кейта
14
Мостефа-Сбаа
28
Данич
23
Тьеви
27
Кривелли
28
Данич
2
Диалло
2
Диалло
28
Данич
23
Тьеви
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
23
Тьеви
27
Кривелли
7
Нангис
7
Нангис
27
Кривелли
Остались в запасе
Ницца
Бастия
2
Арно Суке
ПЗ
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Томас Винсенсини
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Винсенсини
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ницца - Бастия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Альянс Ривьера
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