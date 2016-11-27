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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетико
Осасуна - Атлетико: обзор матча 27 ноября 2016
Осасуна
27.11.2016, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико
36'
Д. Годин
37'
К. Гамейро
90'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетико
90'
ГОЛ! 0:3!
Я. Карраско
84'
Замена
Т. Парти
️️️️
А. Гризманн
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
А. Беренгер
73'
71'
Замена
С. Ньигес
️️️️
К. Гамейро
66'
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Корреа
Замена
Э. Ривьер
️️️️
К. Кодро
57'
Замена
И. Гарсия
️️️️
Т. Боннин
45'
37'
ГОЛ! 0:2!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Корреа
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Годин
Пас отдал
Коке
31'
Желтая карточка
Х. Хименес
Желтая карточка
Г. Чаушич
22'
21'
Желтая карточка
Тиагу
Пенальти не реализован!
Р. Торрес
14'
Желтая карточка
Т. Боннин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
6
Ойер
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
20
Иманол Гарсия
ЦП
35
Мигель Олавиде
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
4-1-1-2-2
13
Перес
18
Клер
15
Гарсия
30
Боннин
4
Фланьо
6
Ойер
23
Чаушич
10
Торрес
7
Беренгер
21
Риера
19
Кодро
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
20
Хименес
21
Эрнандес
6
Коке
14
Габи
5
Тиагу
10
Корреа
7
Гризманн
9
Гамейро
7
Беренгер
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
7
Беренгер
30
Боннин
20
Гарсия
20
Гарсия
30
Боннин
19
Кодро
97
Ривьер
97
Ривьер
19
Кодро
9
Гамейро
8
Ньигес
8
Ньигес
9
Гамейро
7
Гризманн
18
Парти
18
Парти
7
Гризманн
10
Корреа
10
Карраско
10
Карраско
10
Корреа
Остались в запасе
Осасуна
Атлетико
0
Марио Фернандес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Осасуна - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эль Садар
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